Het is zo ver: het geheugen van Vlissingen verlaat écht de stad

Ruim twee kilometer aan papieren en dossiers worden op dit moment verhuisd. Van het huidige archief aan de Hellebardierstraat in Vlissingen naar het Zeeuws Archief in Middelburg. Het geheugen van Vlissingen verlaat de gemeente.

Hoofd versus hart

Ad Tramper werkt dertig jaar op het gemeentearchief. Rationeel kan hij de verhuizing prima uitleggen: "Vlissingen moet bezuinigen en vijf kilometer verderop is er een uitstekende voorziening: het Zeeuws Archief in Middelburg. En eerlijk is eerlijk, er is ook al veel gedigitaliseerd. Dus de Vlissinger hoeft echt niet voor elk document naar Middelburg."

Het stadsbestuur van Vlissingen besloot in augustus vorig jaar het gemeentearchief te verhuizen naar Middelburg. Wethouder Rens Reijnierse (50 Plus) zei toen: "Ik moet bezuinigen." De historische stukken en vier medewerkers verhuizen nu mee naar Middelburg. Een archiefmedewerker blijft in Vlissingen om inwoners te helpen bij het digitaal zoeken naar stukken. De verhuizing levert de gemeente een besparing op van 130.000 euro. De gemeenten Middelburg, Veere, Kapelle en Terneuzen hebben hun archieven al eerder ondergebracht in het Zeeuws Archief. De gemeente Schouwen-Duiveland overweegt dat ook en is daarover in gesprek met het Zeeuws Archief.

Maar goed, dat is de ratio. Wat zegt het hart? Het is misschien te vergelijken met een scheiding. Rationeel weet je dat het het beste is om uit elkaar te gaan, de boedel te verdelen. Het gaat immers zo niet langer. Maar dat wil niet zeggen dat het qua gevoel makkelijk is.

Don't worry

Tramper houdt zich op de vlakte: "Het is misschien voor de gemiddelde Vlissinger even slikken. Maar wij zijn er al zo lang mee bezig. We gaan het gewoon doen en zo goed mogelijk. We laten echt nog wel van ons horen hoor. Don't worry!" En, zegt hij: "Misschien om de pijn iets te verzachten, er blijft hier een depot bestaan."

Ruim twee kilometer aan papieren en documenten worden verhuisd van Vlissingen naar Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het oudste document dat mee gaat, komt uit 1505, Het persoonlijke pronkstuk van Tramper blijft ook niet achter. Een enorme plaat van het oude Vlissingen-Bad, De Spuikom en Vlissingen-Stad met het oude hotel Britannia erop.

Tramper staat er trots achter. "Sommige stukken passen niet in lades of dozen, maar gaan zeker ook mee en krijgen hopelijk een mooi plaatsje", grijnst hij.

De verhuizing van de ruim twee kilometer aan archiefstukken duurt nog tot eind januari. De weken daarna worden de stukken zorgvuldig uitgepakt en op hun nieuwe plek gezet. Op 1 maart is de operatie afgerond. Gemeentearchivaris Ad Tramper en zijn drie Vlissingse collega's worden algemeen medewerker in het Zeeuws Archief met de expertise Vlissingen.

