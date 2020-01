Franse in ongewis over rentree bij Hoek

Erwin Franse van Hoek in duel met een speler van Ter Leede (foto: Orange Pictures)

Het laatste duel van Erwin Franse was op dinsdag 29 oktober, toen Hoek het opnam tegen PEC Zwolle in de KNVB Beker. Daarna kwam hij niet meer in actie. "Er zat vocht bij mijn schaambeen. Dat is inmiddels weg, maar het lijkt wel of er een tweede blessure zat, want ik kreeg ook liesklachten. Ik heb dat nog nooit gehad. Ik had geen kracht in mijn lies meer."

Franse, die afgelopen zomer overkwam van GOES, begon goed bij Hoek. Hij scoorde acht goals in twaalf wedstrijden. De Bevelandse aanvaller baalt ontzettend van zijn afwezigheid.

Hij heeft de training wel weer hervat, maar kan nog niet aan alle oefeningen meedoen. "Wanneer ik weer kan spelen? Het is moeilijk te zeggen. Ik weet het niet."

Ook morgen ontbreekt Franse in de wedstrijdselectie van Hoek.

Derde Divisie A

stand bovenin 1. Sparta Nijkerk 16-45 2. DVS'33 16-35 3. Harkemase Boys 16-32 4. ODIN'59 16-31 5. Hoek 16-28 6. FC Lisse 16-27

Verder ontbreken door blessures Abdoe Abdenbi, Gert-Jan van Leiden en Sven Mbikulu. Alexander Embrechts kreeg tegen VVOG zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor geschorst.

Door de lijst met blessures maakt middenvelder Josiah Allen van het tweede elftal zijn opwachting in de wedstrijdselectie.