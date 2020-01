Plannen voor nieuwe lokcampagne: ook leraren moeten lekker gemaakt worden voor Zeeland

Bestuurder Pim van Kampen van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ). (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van Kampen stromen er jaarlijks nu zo'n 50 tot 60 basisschool-leraren uit het basisonderwijs in Zeeland omdat ze met pensioen gaan. Het aantal studenten aan de Pabo in Vlissingen kan die uitstroom maar ten dele opvangen.

Huisartsen

Zeeland moet daarom veel harder op de trom slaan om basisschoolleraren te werven, vindt Van Kampen. Hij wil een campagne op poten zetten. "We moeten uitstralen dat het hier heerlijk werken is in kleinere teams, niet in van die enorme onderwijs-kolossen die je bijvoorbeeld in de Randstad hebt. De prijzen van de woningen liggen hier ook lager en na het werk kun je gaan zeilen en naar het strand", aldus Van Kampen.

Van Kampen deed zijn pleidooi voor een campagne in de Provinciale Statencommissie Economie. Het groeiend aantal zij-instromers in het basisonderwijzers in Zeeland is niet de oplossing voor het lerarentekort, stelt Van Kampen. "Die zij-instromers dekken niet die 50 tot 60 mensen die nu per jaar met pensioen gaan. Bovendien kosten zij-instromers ontzettend veel geld. Ze volgen een opleiding van twee jaar, dat bij elkaar 50.000 euro kost."

ITEM Campagne onderwijs

Lees ook: