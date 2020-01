Opnieuw breekt de Westerscheldetunnel records

(foto: Huib Boogert)

Het nieuwe knooppunt werd eind september 2019 opgeleverd. Directeur Harald Schoenmakers: "Ik durf niet meteen te beweren dat het knooppunt de groei heeft gestimuleerd. Wat we wel kunnen zien is dat in het laatste kwartaal van 2019 de groei is toegenomen. Die ontwikkeling rechtstreeks aan het knooppunt linken kan ik niet, maar dat het bijdraagt aan een goede doorstroming wel. "

Het jaar 2019 van de Westerscheldetunnel in cijfers Gemiddeld 21.223 passages per dag

Van de 7.746.571 passages in 2019 werden er 5.124.996 met een t-tag betaald

Zondag 13 januari was de rustigste dag voor tunnel in 2019: 8.319 passages

In totaal maakten 139.443 passanten gebruik van de tolvrije dagen

Donderdag is de drukste dag van de week, zondag de rustigste dag

De tunnel was in totaal 22 uur afgesloten door pechgevallen, rommel op de rijbaan of te hoge vrachtwagens

Afgelopen jaar waren beide buizen 97,8 procent van de tijd volledig beschikbaar voor verkeer

Hoewel het goed gaat bij de Westerscheldetunnel, moeten gebruikers volgend jaar niet opnieuw op korting rekenen. "Wat dat betreft is de koek nu wel even op", zegt Schoenmakers. "Per 1 januari 2020 zijn de tarieven voor t-taggebruikers verlaagd. Zij betalen nu 3 euro en daarmee zitten we op tarieven zoals bij de opening van de tunnel in 2003. We moeten dus ook nog even kijken wat de verlaging voor ons gaat betekenen. Gaat het gebruik van de t-tag nu toenemen? Dat is best spannend voor ons."

De beste dag van 2019

De woensdag voor Hemelvaart passeerden 30.160 voertuigen de tolpoortjes. Dat was meteen de drukste dag ooit voor de Westerscheldetunnel. Ook van de extra ingelaste tolvrije zaterdag op 31 augustus werd volop gebruik gemaakt: 22.324 passages.

Verandering in 2020: bij meer tolpoortjes kan je straks draadloos pinnen. (foto: Patrice Troost)

Op die dag vond de aftrap van de landelijke viering van 75 jaar vrijheid en de herdenking van de Slag om de Schelde plaats in Terneuzen. Nog niet eerder werd zoveel gebruik gemaakt van de tolvrije zaterdag.

Meer contactloos betalen

Eind februari 2020 verwachten ze bij de Westerscheldetunnel de honderdmiljoenste passant. Ook wordt in de kassalanen 4 en 7 contactloos pinnen ingevoerd. Dat kan al bij een aantal andere tolpoortjes. In 2019 betaalde negentig procent contactloos. Omdat dit lekker snel gaat en dus de doorstroming verbeterd, wil de tunnel dit verder uitbreiden.