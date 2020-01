Kloetinge loopt averij op in titelstrijd

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

Het treffen tegen Heerjansdam was oorspronkelijk ingepland in december, maar werd toen afgelast, waardoor Kloetinge eerder dan gepland weer in actie kwam. Bij het ingaan van de wedstrijd was de opdracht duidelijk; bij winst zou er een comfortabel gat met Sliedrecht worden geslagen.



De opstelling van de bezoekers was op drie plaatsen gewijzigd ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd; Lionel Fitsch begon voor het eerst sinds november weer in de basis, de niet helemaal fitte Jeroen de Jonge begon op de bank. Tevens kregen Van der Poel en Van den Dries de kans in de basis, zij vervingen Valentijn van Keulen en Huib van Hecke.

Kloetinge begon zwak aan de match en moest al snel een tegengoal slikken. Roy Mulder verloor de bal op het middenveld en Heerjansdam schakelde razendsnel om; Luc Delmee maakte de aanval af en bracht Heerjansdam op 1-0. Xander van der Poel bracht de stand in de 25e minuut in evenwicht. Vanaf de rand van het strafschopgebied knalde hij de bal diagonaal langs de doelman van de thuisploeg. Kloetinge bleef echter de onderliggende partij en kwam maar amper tot kansen. Enkele seconden voor rust kwam de ploeg van Marcel Lourens dan ook wederom op achterstand. Een voorzet van Van der Wal werd door Siebren Hoekstra van dichtbij binnengetikt.

In de tweede helft bleef Kloetinge onmachtig. Er werden geen grote kansen gecreëerd en ook nadat Lourens wissels doorvoerde kreeg de koploper geen grip op de wedstrijd. Invaller Huib van Hecke kreeg als enige nog een goede kans op de gelijkmaker, maar de keeper stopte zijn poging. In de blessuretijd besliste Heerjansdam de wedstrijd definitief. Nedely Fortes was het eindstation van een counter en bepaalde de eindstand op 3-1.

Kloetinge blijft aan kop in de eerste klasse, het gat met nummer twee Sliedrecht bedraagt vier punten.

Scoreverloop

1-0 Luc Delmee (7)

1-1 Xander van der Poel (25)

2-1 Siebren Hoekstra (45)

3-1 Nedely Fortes (90+3)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Jaap Esser (Valentijn van Keulen/65), Lionel Fitsch, Marijn Wijkhuijs, Roy Mulder (Jeroen de Jonge/75), Ronaldo Meijer, Thijs van den Dries, Daan Esser (Huib van Hecke/65), Jeremy Hubregtse, Xander van der Poel