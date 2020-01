Hoek pakt een punt op bezoek bij Lisse

Archieffoto Hoek-trainer Lieven Gevaert (foto: Orange Pictures)

Na een kleine tien minuten spelen leek FC Lisse op voorsprong te komen toen Tom Duindam scoorde, maar het feest ging niet door voor FC Lisse omdat het doelpunt wegens buitenspel werd afgekeurd. Kort daarna kreeg Rik Impens een grote kans voor Hoek, maar de Belgische aanvoerder schoot over. Halverwege de eerste helft leek Tom Duindam opnieuw de score te openen, maar opnieuw stond hij buitenspel en strandde ook zijn tweede poging om Lisse op voorsprong te zetten. Tien minuten later kwam Hoek tegen de verhouding in op voorsprong, nadat Jonathan Constansia werd neergehaald in het strafschopgebied en Rik Impens de toegekende strafschop benutte en daarmee de stand op 0-1 bracht. Kort voor rust kreeg Lisse nog een kans op een treffer, maar het bleef halverwege 0-1 voor Hoek.

Gelijkspel

Ook in de tweede helft was het FC Lisse dat de betere kansen kreeg, Hoek kreeg via Kyle Doesburg na ruim tien minuten spelen een mooie kans, maar de teruggekeerde spits schoot tegen de keeper op. Na twee mislukte pogingen was het de derde keer wel raak voor Tom Duindam. Ruim twintig minuten voor tijd zorgde hij voor de gelijkmaker. En kort daarna kwam Lisse bijna op voorsprong toen Jeffrey Klijbroek een vrije trap van net buiten de zestien tegen de lat schoot. In de slotfase was het bijna alsnog raak, toen Kim van den Berghe te kort terugspeelde op doelman de Jonghe, maar Tom Noordhoff wist niet te profiteren. Hierdoor bleef het 1-1.

Scoreverloop

0-1 Rik Impens (35/pen)

1-1 Tom Duindam (68)

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Steven Smulder, Roycel James, Karim Bannani (Seppe Vereecke/78), Reguillo Vandepitte,Kim Van den Bergh, Rik Impens, Jonathan Constansia (Ruben Nelis/82), Ruben de Jager (Francis Kabwe Manengela/89), Kyle Doesburg