Schalkwijk bezorgt GOES overwinning op DOVO

Steve Schalkwijk schiet GOES naar een 1-0 zege met een diagonaal schot (foto: René van der Vliet)

DOVO startte fel en GOES, dat speelde zonder de vaste verdedigers Jelle Klap en Job Dekker, kwam moeilijk onder de druk van de ploeg uit Veenendaal uit. Halverwege de eerste helft kwam GOES beter in de wedstrijd en kreeg de ploeg van interim-trainer Daan Eikenhout kansen via Daniel Wissel en Steve Schalkwijk.

Twaalfde goal

GOES kwam vlak voor rust op voorsprong. Steve Schalkwijk maakte na een combinatie met Daniel Wissel zijn twaalfde treffer in deze competitie via een diagonaal schot.

Na rust kreeg DOVO via Kevin Schmidt een goede kans op de gelijkmaker. Daarna waren de beste kansen voor GOES via Mart de Kroo en Daniel Wissel.

In het laatste kwartier ging DOVO op jacht naar de gelijkmaker, maar opnieuw was GOES gevaarlijker. Er waren kansen Steve Schalkwijk, Hiep Nguyen en Daniel Wissel.

Slotseconde

In de slotseconden was Quincy Arends dichtbij een treffer voor DOVO, maar de aanvaller raakte de bal helemaal verkeerd.

Het was voor GOES de zesde overwinning van het seizoen. Ondanks de zege stijgt GOES niet op de ranglijst (blijft dertiende). Wel is het gat met de twee directe degradatieplaatsen opgelopen naar elf punten.

Scoreverloop

1-0 Steve Schalkwijk (40)

Bijzonderheden

Arbiter Sander de Brito Roque werd geassisteerd door twee vrouwelijke assistenten: Nicolet Bakker en Bianca Bussem-Scheffers.

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Ralph de Kok (Jesse Bank/83), Sherief Tawfik, Jarreau Manuhuwa, Miquel Crucq (De Fretes/62), Tim de Winter, Ruben Hollemans, Mart de Kroo (Hiep Nguyen/67), Remon de Vlieger, Steve Schalkwijk, Daniel Wissel

Later vandaag kun je op deze site een samenvatting van de wedstrijd bekijken.