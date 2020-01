Hulst by Lightrun blijft een ongekend succes

Deelnemers van de Hulst by Lightrun (foto: Omroep Zeeland)

Organisator Matthieu Warrens denkt dat het evenement deelnemers stimuleert om in een aantal kilometer te lopen. "Ze kunnen zelf kijken op een ongedwongen manier of het hardlopen ook wat voor hen is, zonder dat er voor hen een wedstrijdelement in hoeft te zitten." Maar mocht je wel op zoek zijn naar het wedstrijdelement, dan zit je ook goed bij de Lightrun van Hulst. Als eerste man van de 9,1 kilometer kwam Liam de Mey binnen. De eerste vrouw op diezelfde afstand was Sharon Bogaert.

"Het is sinds dag één een succes"

Secretaris van de organisatie, Tonny Verwer heeft de Lightrun afgekeken bij in Zoutelande en vervolgens met IJsebaert naar Hulst gebracht. "De gemeente Hulst ontving dit idee gelijk met open armen", zegt IJsebaert. "De eerste editie, zes jaar geleden, verwachtten we zo'n 200 tot 300 deelnemers. Van tevoren inschrijven was toen nog niet aan de orde."

Toen er uiteindelijk 700 deelnemers kwamen opdagen wist de organisatie niet wat ze meemaakten. De run kon door alle drukte een kwartier later pas van start en er waren te weinig lampjes voor de deelnemers. "Er ontstond gewoon een file in het café waar we de lampjes uitdeelden, maar dat maakte de deelnemers niet uit. Het is sinds dag één een succes!", aldus IJsebaert.