'Je bent niet alleen in het rouwen om je kind'

Ouders kunnen slotjes aan het hek hangen, dat verbondenheid met hun kind symboliseert. (foto: Omroep Zeeland)

"Ik merk dat het dagelijks bezocht wordt en ik gun het veel meer ouders om een plekje te hebben om een momentje voor hun kind te nemen." Van Mil weet als geen ander hoe belangrijk dat is. Zelf verloor ze in 1998 haar vijfjarige zoontje aan leukemie. Omdat ze het contact met lotgenoten miste, zette ze bijeenkomsten op waar familie en kennissen van een overleden kind herinneringen kunnen delen. Vandaag was dat voor het eerst in Kapelle.

'Je moet toch over een drempel heen'

Zo'n vijftien vrouwen zijn naar het dorpshuis gekomen. Sommigen omhelzen elkaar bij binnenkomst, zij hebben al vaker dit soort middagen bezocht. Anderen schuifelen ietwat voorzichtig binnen. Het is ook best een stap om naar zo'n bijeenkomst te komen, erkent Van Mil. "Je moet toch over een drempel heen, want je weet dat je ook andermans verdriet gaat horen en op dat moment moet je daar wel tegen kunnen."

Zelf haalt ze nog steeds veel kracht uit de bijeenkomsten. "Zien dat je niet alleen bent in je verdriet. Dat is eigenlijk de kracht van de bijeenkomst", zegt Van Mil. Het contact met lotgenoten is anders dan met andere mensen. "Wij begrijpen elkaar achter de woorden. Als je het zelf niet meegemaakt hebt, kan je niet snappen wat het met je doet."

'Mensen op zo'n bijeenkomst staan er in ieder geval voor open'

De bijeenkomst is niet alleen voor ouders, ook grootouders, andere familieleden en kennissen zijn welkom. Bezoekster Ilja Verstraten uit Westdorpe is bijvoorbeeld haar broer verloren. "Mensen op zo'n bijeenkomst staan er in ieder geval voor open om te praten over verlies. Ik vind het fijn om naar hun verhalen te luisteren."

Haar beroep als afscheidsfotografie en de lezing van Ada de Jong, die in 2008 haar gezin verloor bij een bergongeluk, bewogen Ilja Verstraten om naar Kapelle te komen. "Ik vind het heel interessant om te horen; hoe gaat iemand daarmee om en wat kan je doen als je zo nabij staat?"