Groningse die mogelijk ontvoerd was, aangetroffen in Amsterdam

Afgelopen woensdag werd er in gebroken in het huis van de ouders van het meisje in Grootegast. De auto werd daarbij meegenomen. Sindsdien ontbrak van het meisje ieder spoor. Gisteren meldde de Groningse politie dat het meisje mogelijk tegen haar zin was meegenomen bij de inbraak.

Of het meisje ontvoerd is of uit vrije wil is meegegaan, heeft de politie niet bekendgemaakt.