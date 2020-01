Fransman Maillard wint spectaculaire finale van de Supercross in Goes

De finale van de Inters klasse, het hoofdnummer van de Supercross, ging dus van start zonder Zeeuwse deelname. Mark Boot uit Kamperland was in zijn eerste heat nog vijfde geworden en leek op weg naar een plaats in de herkansingen,maar in de tweede manche kwam hij nog voor de eerste bocht ten val. Daardoor liep Boot de finale, net als vorig jaar, mis.

Vliegende start Ballanger

In die finale was de beste start voor de Fransman Kevin Ballanger. Hij pakte direct de kop en wist zijn concurrenten achter zich te houden. Anthony Bourdon lag in de beginfase op plek twee, voor Maillard en Gradie Featherstone. Die Brit was vorig jaar nog tweede geworden in Goes. Maillard rukte ondanks zijn slechte start steeds verder op en toen Ballanger na een sprong een foutje maakte, wist Maillard hem en ook Bourdon in één ronde te passeren. Die leidende positie stond Maillard vervolgens niet meer af. Met hem op het hoogste schavot en Bourdon en Ballanger op de plaatsen twee en drie kreeg de Supercross dit jaar een volledig Frans podium.

Kevin Spruijt

In de 450cc nationaal klasse eiste Kevin Spruijt uit Axel een hoofdrol voor zich op. Spruijt kende een uitstekende start en pakte direct de kop, die hij ook een aantal rondes vast wist te houden. Halverwege de race werd Spruijt wel gepasseerd door de Vlaming Kristof van Vaerenbergh, maar in de slotfase leek Spruijt alsnog de winst te grijpen.Dat lukte niet, omdat de inhaalmanoeuvre die hem de zege op moest leveren niet lukte. Spruijt kwam ten val,zag de Brabander Rinie van der Linde passeren en moest genoegen nemen met de derde plaats.

De tribunes in de Zeelandhallen in Goes waren zaterdagavond met zo'n 3000 toeschouwers uitverkocht.