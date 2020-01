Torentijd opent de deuren, buren nemen een kijkje in het cellencomplex

Na een strenge veiligheidscontrole -mobiele telefoons waren bijvoorbeeld uit den boze- mochten gisteravond de buren naar binnen. De directeur van de gevangenis wilde de bezoekers alles van de inrichting laten zien. Van de privébezoekruimte ('waar gedetineerden met hun partner en kinderen alles ongestoord mogen doen, zolang er geen nieuw strafbaar feit bij komt') tot de strafcel waar gedetineerden 23 uur per dag opgesloten zitten.

Misverstanden

Met het bezoek hoopt directeur Madelon van den Berg ook wat misverstanden weg te nemen." Het beeld dat buiten wordt geschetst, klopt niet altijd met hoe het is. Ze hebben echt geen luxe leven hier binnen. De kern van gedetineerd zijn, is dat je vrijheid je is ontnomen. En dat is wel het moeilijkste voor een mens wat er is", legt de directeur uit.

De buren zijn onder de indruk van wat ze zien. "Ik rij hier elke dag meerdere keren langs, maar van binnen is het veel groter", zegt een van de bezoekers. Ook het formaat van de cel maakt indruk op de man. "Hier sta je in het huis van bewaring. Dan ben je nog niet eens veroordeeld, en dat zit je al in zo'n klein celletje."

Na ongeveer een uur stonden de bezoekers weer buiten. Zij wel.

Buren van Torentijd kregen zaterdagavond een rondleiding door het cellencomplex (foto: Omroep Zeeland)

