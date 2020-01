Sneeuwklokjes, molshopen, kwetterende vogeltjes... De natuur is vroeg, maar we hoeven ons nog niet meteen zorgen te maken

Dat de sneeuwklokjes hun kopjes al uitbundig laten zien, is ook weer niet zo gek. "Sneeuwklokjes zijn wel de eerste bolletjes die normaal bovenkomen", vertelt boswachter Marijke Lieman, terwijl ze gehurkt in de Manteling bij Oostkapelle er met haar hand voorzichtig eentje aanraakt. "Het is vroeg, maar het is een lekkere temperatuur voor het sneeuwklokje."

Van sneeuwklokjes tot rondscharrelende egeltjes

Alleen, die sneeuwklokjes zijn niet bepaald de enige: "Je ziet al hazelaars in bloei, je hoort de spechten roffelen, koolmeesjes roepen in de bomen, ik zag pas al een egeltje in m'n tuin 's nachts rondlopen en in december nog een vleermuis vliegen. Terwijl die in winterslaap horen te zijn. Dat zijn wel tekenen dat het een zachtere winter is. Dat zie je normaal niet rond deze tijd."

Vrolijk, kwetterende vogeltjes in de Manteling vandaag. (foto: Omroep Zeeland)

Toch hoeven we ons niet meteen zorgen te maken benadrukt ze: "Je hoort wel eens mensen zeggen: 'De natuur is van slag.' Dat is niet het geval, de natuur past zich aan de temperatuur aan."

Het zou dan ook zomaar kunnen dat alles nog terug in de pas gaat lopen. "Als het weer wat kouder wordt, dan zie je dat dat de natuur gewoon even stil komt te staan", zegt Lieman. "De vogels houden hun snavel weer, het egeltje gaat terug de winterslaap in."

Wel zorgen op de lange termijn

Op de langere termijn zijn zorgen toch niet helemaal onterecht. "Het wordt steeds warmer, dus er is zeker wel wat aan de hand", zegt Lieman. "Dat zal voor een verschuiving van diersoorten en plantensoorten zorgen." Een warmere winter betekent bijvoorbeeld meer insecten. Al profiteren de insecteneters daar in het voorjaar weer van. "Dus het past zich wel weer aan."

In het geval van de verstoorde slaap van de egels en de vleermuizen concludeert Lieman dat ze het aan kunnen, zolang het maar niet te vaak gebeurt. "Ze eten insecten, die zijn er in de winters nauwelijks. Als zo'n vleermuis dan gaat vliegen teert ie wel aardig in. Een keertje kan hij dat wel aan, maar als hij dat een paar keer doet, verliest hij veel energie en overleeft hij de winter niet."

Mogen we dan wel van zo'n heerlijke januaridag genieten, of moeten we ons toch een beetje schuldig voelen? Lieman adviseert: "Gewoon van genieten dit is een hele mooie periode van het jaar, dat alles gaat uitlopen."