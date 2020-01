4,5 jaar cel geëist voor verdachte van doodschudden zoontje

Een vader wordt verdacht van het doodschudden van zijn vier maanden oude baby (foto: Omroep Zeeland)

In mei 2016 wordt het baby'tje opgenomen in het ziekenhuis met stuiptrekkingen en met spoed doorgeplaatst naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het academisch ziekenhuis vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Enkele dagen later overlijdt de baby. De vader wordt verdacht van doodslag.

Schokkerig

In de late avond van 20 mei is de verdachte alleen met zijn kinderen thuis. Zijn moeder en ex-vriendin zijn wat gaan drinken. Verdachte vertelt dat zijn zoontje begon te huilen en hij hem oppakte en tegen zijn borst hield. Op een gegeven moment reageert het kind schokkerig en geeft daarna geen reactie meer. De vader raakt in paniek, hij knijpt en bijt zijn zoontje om een reactie te krijgen. Hij besluit zijn moeder te bellen, die komt even later thuis met zijn ex. De oma van het kind wil naar de eerste hulp rijden met het baby'tje, maar wordt tegengehouden omdat ze dronken is.

De officier van justitie vraagt waarom de verdachte op die bewuste avond niet 112 heeft gebeld. Hij zegt dat dit niet in hem opkwam. Hij voelt zich daar nog steeds schuldig over. 'Dit moet ik m'n hele leven met me meedragen.'

De moeder en oma van het kindje verklaren dat er niets raars met het kind aan de hand was voordat ze wat gingen drinken op een terras. Pas nadat ze terugkwamen, midden in de nacht, deed de baby anders. Pas de volgende ochtend zijn ze naar het ziekenhuis gegaan. Al snel was daar een vermoeden van kindermishandeling.

Hersenletsel en botbreuken

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het vier maanden oude baby'tje schedel- en hersenletsel had. Ook had het jongetje mogelijk gebroken ribben en andere botbreuken. Waarschijnlijk zijn deze verwondingen ontstaan door geweld op verschillende momenten.

In eerdere verhoren en ook vandaag in de rechtbank ontkent de 23-jarige Domburger zijn zoontje heftig geschud of mishandeld te hebben. De officier van justitie gelooft de verdachte echter niet. Alle medische deskundigen, zelfs de Duitse contra-expert die de verdediging inschakelde, verklaren dat de verwondingen van het jongetje door geweld moeten zijn ontstaan.

Agressief en hardhandig

Ook het gewelddadige verleden van de verdachte pleit niet voor hem. Zo was hij erg agressief naar zijn moeder en ex-vriendin. Dit ging er soms heftig aan toe. Maar, zegt de verdachte: 'naar mijn kinderen toe ben ik nooit gewelddadig geweest'. Een hulpverlener die bij het stel thuiskwam en een buurvrouw hebben echter wel beiden verklaard dat de verdachte hardhandig met zijn zoontje omging. Hij zei ook dingen als: 'Dat kutkind huilt weer.'

De verdachte geeft toe dat hij en zijn ex de zorg voor twee kinderen eigenlijk niet aankonden. Hij was 18 jaar toen zijn oudste dochter werd geboren en 19 jaar toen zijn zoontje ter wereld kwam. Het jongetje wordt na 32 weken zwangerschap geboren en verblijft de eerste maand in het ziekenhuis. Als het kind thuiskomt na die maand, huilt het veel. Veilig Thuis komt dan al bij het gezin over de vloer omdat er zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen door de vele ruzies tussen de ouders.

Verdachte is zelf ook al van jongs af aan bekend met jeugdzorg. Hij wordt in rapporten agressief, verslavingsgevoelig en egocentrisch genoemd. Ook zijn sociaal emotionele ontwikkeling loopt achter.

Over het shakenbabysyndroom De baby wordt zo hard door elkaar geschud dat het kind daar allerlei klachten aan overhoudt. De meeste slachtoffers zijn baby's van drie tot acht maanden. Zij hebben nog een relatief groot en zwaar hoofd in verhouding tot de rest van het lichaam. Bovendien zijn de nekspieren nog niet sterk genoeg om het hoofd zonder steun rechtop te kunnen houden. Schudden kan dan schade veroorzaken aan de hersenen, bloedvaten en zenuwen, met blijvend letsel of zelfs de dood tot gevolg. Aanhoudende stress of een paniekreactie zijn de belangrijkste redenen waardoor ouders hun kind soms door elkaar schudden. Ongeveer een kwart van de geschudde baby's overlijdt. Bron: Nederlands Jeugdinstituut

De verdachte liet vandaag in de rechtbank weten dat het nu redelijk goed met hem gaat. Hij zegt dat het contact met zijn bijna vijfjarige dochter en ex goed verloopt. Ook start hij binnenkort met een nieuwe baan als kok. Maar niet alles is koek en ei. Verdachte is ook opgepakt voor de overval op de dagopbrengst van Hrieps en heeft verklaringen afgelegd die belastend kunnen zijn voor anderen. Dat maakt dat hij nu niet alleen over straat durft omdat hij bang is. Hij zegt dat hij er zelf niets mee te maken heeft.

Vrijspraak

De advocaat van de verdachte vroeg in zijn pleidooi om vrijspraak aan de rechtbank. Volgens de advocaat zijn er vraagtekens te plaatsen bij de stelligheid van het OM dat zijn cliënt de baby mishandeld heeft. Ook de moeder en oma van het kindje waren veel bij hem en zouden het letsel toegebracht kunnen hebben.

Mocht de rechtbank toch tot een veroordeling komen, vindt de advocaat dat zijn cliënt een voorwaardelijke straf moet krijgen. Verdachte is in zijn ogen al genoeg gestraft door zijn zoontje te verliezen.

De verdachte liet aan het einde van de zitting nogmaals weten: 'Ik heb mijn kinderen nooit iets kwaads aangedaan'. De rechtbank doet over vier weken uitspraak, er is meer tijd dan normaal nodig om alle stukken goed te bestuderen.