LIVE Eis: 4,5 jaar cel voor verdachte van doodschudden zoontje

Een vader wordt verdacht van het doodschudden van zijn vier maanden oude baby (foto: Omroep Zeeland)

In mei 2016 wordt het baby'tje opgenomen in het ziekenhuis met stuiptrekkingen en met spoed doorgeplaatst naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het academisch ziekenhuis vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Enkele dagen later overlijdt de baby. De vader wordt verdacht van doodslag.

Onderzoekswensen

De reden dat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak 3,5 jaar op zich heeft laten wachten, is dat er vele onderzoekswensen lagen. Zo wilde de advocaat van de verdachte getuigen horen, zoals de moeder van het kindje, en medici die betrokken waren bij het vaststellen van de doodsoorzaak.

Maar wat het langste op zich heeft laten wachten is het uitvoeren van een contra-expertise naar de doodsoorzaak van de baby. Een deskundige heeft gekeken of de artsen van het Nederlands Forensisch Instituut het wel bij het rechte eind hebben. De verdachte ontkent namelijk dat hij zijn zoontje door elkaar geschud zou hebben.

Over het shakenbabysyndroom De baby wordt zo hard door elkaar geschud dat het kind daar allerlei klachten aan overhoudt. De meeste slachtoffers zijn baby's van drie tot acht maanden. Zij hebben nog een relatief groot en zwaar hoofd in verhouding tot de rest van het lichaam. Bovendien zijn de nekspieren nog niet sterk genoeg om het hoofd zonder steun rechtop te kunnen houden. Schudden kan dan schade veroorzaken aan de hersenen, bloedvaten en zenuwen, met blijvend letsel of zelfs de dood tot gevolg. Aanhoudende stress of een paniekreactie zijn de belangrijkste redenen waardoor ouders hun kind soms door elkaar schudden. Ongeveer een kwart van de geschudde baby's overlijdt. Bron: Nederlands Jeugdinstituut

De ouders van het jongetje waren al bekend bij hulpverleners. In juni 2015 komen de eerste meldingen van huiselijk geweld binnen. Op dat moment heeft het stel al een kindje en is de moeder zwanger van de tweede, het jongetje dat later zal overlijden.

Kind eerder gewond

Hulpverleners zijn bezorgd en houden het gezin in de gaten. In april 2016 raakt het dan drie maanden oude kindje gewond. Een hulpverlener is bezorgd dat de verwondingen mogelijk zijn veroorzaakt door huiselijk geweld. Daarom moeten de ouders met hun kind naar de huisarts voor een onderzoek. Maar omdat die weinig over de problemen in het gezin weet, gelooft hij het verhaal van de ouders dat dergelijke verwondingen meer voorkomen bij prematuur geboren kinderen. Er wordt niet ingegrepen.

De vraag is of deze tragedie te voorkomen was geweest. Dat is lastig te zeggen, maar uit onderzoek is wel gebleken dat de hulpverlening in dit gezin tekort schoot. De Inspectie concludeerde dat er tussen de verschillende betrokken partijen niet goed is samengewerkt. In totaal waren er elf zorginstellingen bij deze zaak betrokken. Hoewel de landelijke richtlijn al jarenlang is: één gezin, één plan en één regisseur.