Goedemorgen op deze Blue Monday! Sportvissers krijgen meer viswater, lente komt vroeg en Citrix gaat weer aan

Eerst even iets luchtigs:

West-Zeeuws-Vlaamse sportvissers krijgen meer viswater. Er komt 85 hectare bij, die bestaat uit elf verschillende kreken en kanalen. De nauwere samenwerking tussen hengelsportverenigingen Ons Genoegen en de Schelde Haven ligt aan de oorsprong van de uitbreiding.

Sneeuwklokjes in de Manteling (foto: Omroep Zeeland)

Vroege vogels

De lente komt vroeg dit jaar. De vogeltjes kwetteren al volop, de zon schijnt regelmatig en de sneeuwklokjes staan in bloei. Je zou haast denken dat het al voorjaar is. Maar volgens boswachter Marijke Lieman is het rond deze tijd van het jaar heel normaal dat er al sneeuwklokjes te zien zijn. Toch is het wel een zachte winter, want de eerste egeltjes ontwaken al eventjes uit hun winterslaap.

Een 23-jarige man uit Domburg die wordt verdacht van het doodschudden van zijn vier maanden oude zoontje, moet zich vandaag verantwoorden bij de rechtbank in Middelburg. Saillant detail, de man is ook verdachte in de zaak rondom de overval op festival Hrieps waarbij een half miljoen euro werd buitgemaakt.

(foto: Piqsels.com)

De gemeente Tholen zet vandaag waarschijnlijk Citrix weer aan. Bij de thuiswerksoftware werd vorige maand een lek ontdekt. Vorige week adviseerde onder meer de Rijksoverheid om Citrix uit te zetten. Als de software vandaag weer in gebruik wordt genomen, betekent dat dat inwoners en bedrijven van Tholen geen last hebben van het tijdelijk uitschakelen van de software.

Ondergaande zon bij Oostburg (foto: Ria Mes)

Het weer:

Het wordt opnieuw een mooie dag met heel weinig wind en straks veel zon. Actueel is de temperatuur 0 tot +3 graden, maar met de zon stijgt het vanmiddag naar 6 a 7 graden. Er is ook vanmiddag maar een zwakke en veranderlijke wind.