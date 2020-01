Supercross Goes zucht onder boekwerk aan regels

(foto: Omroep Zeeland)

"Een baantekening, controle op uitlaatgassen, rapport van tenten......", organisator Erik Weug laat het boekwerk vol regels zien waar de Supercross aan moet voldoen. "Het kost ons vrijwilligers heel wat uren, tijd die we goed aan andere dingen kunnen besteden."

Weug snapt dat de veiligheid belangrijk is, maar alles moet nu ook zwart op wit staan, terwijl hij aangeeft dat sommige scenario's niet vooraf zijn uit te werken. "Een beveiliger loopt hier al tien jaar rond en nu moeten we alles uitwerken hoe zo iemand moet reageren. Hij heeft zoveel ervaring en iedere situatie is anders, dus dit is eigenlijk niet nodig."

Sfeer is uniek

Voor het publiek en rijders is de Supercross een jaarlijks hoogtepunt. Veel internationale toppers zijn aanwezig, maar ook in de lagere klassen komen de rijders uit heel Nederland. Voor Ronny Cornelisse uit Limburg is het een speciaal weekend. "Het is mijn laatste cross en die wil ik per se rijden hier in Goes." Voor hem is de sfeer met het enthousiaste publiek uniek. "Het maakt ze niet uit waar je vandaan komt. Iedereen op de tribune staat voor je te klappen en te schreeuwen en dat maakt van Goes een bijzondere cross."

Organisator Erik Weug (foto: Omroep Zeeland)

Het enthousiasme is voor de organisatie de reden om door te gaan. Maar volgens organisator Erik Weug is het wel steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. "Sommigen stoppen ermee omdat het zoveel tijd kost en dat kan ik begrijpen. Maar jammer is het wel, want zonder vrijwilligers kan je zo'n groot evenement niet organiseren."

Maar ondanks die moeilijkheid is er volgend jaar zeker weer een Supercross Goes. "Volgende week staat de hele organisatie al te popelen om aan de slag te gaan," aldus Weug.

Lees ook: