Oei... 58 EU-regio's doen het beter dan Zeeland

Die ranglijst heet European Regional Competitiveness Index. De editie van 2019 kun je online bekijken. Zelfs enkele voormalige Oost-Duitse deelstaten doen het wat concurrentie betreft beter dan Zeeland. Er staan weliswaar 268 regio's op de lijst, dus Zeeland draait prima mee bij het beste kwart van Europa, maar dat is niet voldoende als je naaste buren het opvallend beter doen dan jij.

Als je alleen naar Nederland kijkt, komt onze provincie op de derde plaats van onderen: alleen Drenthe en Friesland hebben een iets kleinere economische concurrentiepositie. En Groningen, dat onlangs de prestigieuze Hyperloop-testbaan voor onze neus wegkaapte, staat inderdaad hoger dan Zeeland: op nummer 44 in Europa.

Ook België

Pak je ook de Belgische provincies erbij (de buren over de grens en ook de grootste buitenlandse handelspartner van onze provincie) dan steekt Zeeland ook magertjes af bij de economisch sterke buurprovincies als Oost-Vlaanderen en Antwerpen. West-Vlaanderen staat iets lager dan Zeeland op de Europese ranglijst.

In Nederland is het de provincie Utrecht die het aantrekkelijkst is voor investeerders. 's Lands kleinste provincie staat zelfs op de derde plaats van de Europese ranglijst. Op 2 staat de agglomeratie Londen en op nummer 1 in Europa staat Stockholm met omliggende regio.

Waar zijn onze havens?

Er zijn ook ranglijsten gemaakt van de kwaliteit van de infrastructuur per regio. Meestal is het zo dat hoe dichter je bij de hoofdstad van een land komt, hoe beter de infrastructuur wordt. Dat geldt in ook voor Nederland en België. Gekeken is naar de waarde van de autowegen, spoorwegen en luchthavens voor personenvervoer in de regio. Dat Zeeland ook hier bepaald zwak scoort komt waarschijnlijk omdat de EU-rekenmeesters hierbij geen factor 'havens' ingecalculeerd hebben, die bij ons juist fors hoog zou uitvallen.

Maar met havens doen onze buurprovincies het nog beter dan wij. Dus op de landelijke ranglijst zou het ons maar iets hebben geholpen, maar op de Europese ranglijst waren we allicht een stel zeehavenloze binnenland-regio's voorbij gestreefd.

Berekening De cijfers zijn afkomstig van het RCI 2019, Regional Competitiveness Index, een verzameling van 71 verschillende statistiek-tabellen over alle 268 regio's (provincies, deelstaten etc. ) waaruit Europa bestaat. Daar zitten veel uiteenlopende aspecten in, die een rol spelen bij het nemen van een grote investeringsbeslissing. Zoals het onderwijs, hoeveel geld er wordt verdiend, de gezondheid, of een regio innovatief is en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Er is bij al die aspecten een Europees gemiddelde berekend. De plek op de ranglijst wordt bepaald of je als regio (ver) boven of (ver) onder dat Europese gemiddelde zit. Er is ook naar de infrastructuur gekeken, maar de aanwezigheid van (zee)havens is daarbij buiten beschouwing gelaten. Omroep Zeeland heeft aan de opstellers gevraagd waarom juist het nautische aspect is weggelaten maar heeft op die vraag nog geen antwoord gekregen. In de grafieken is het Europese gemiddelde altijd precies 0. Zit je er meer dan 1.0 boven dan hoor je bij de beste 16 procent van Europa. Bungel je er meer dan -1.0 onder hoor je bij de slechtste 16 procent van Europa.

Vernieuwing & scholing

Er is een sterk verband tussen de aanwezigheid van succesvolle innovatieve bedrijven in een regio en instellingen voor hoger onderwijs. Zie onderstaande grafiek. Waarbij de opstellers van de RCI ook hebben gekeken naar de mogelijkheden om in een regio om je hele leven lang te blijven leren. De trendlijn is duidelijk: hoe meer universitair geschoolden hoe meer vernieuwing. Maar Zeeland scoort op beide kwaliteiten onder het Europese gemiddelde.

Wat ook opvalt is dat Belgische regio's over het algemeen innovatiever zijn en Nederlandse regio's doorgaans betere faciliteiten voor hoger onderwijs hebben.

Koopkracht & Gezondheid

Net zo sterk is het verband tussen de gezondheid van de inwoners van een regio en wat de onderzoekers de marktomvang noemen. Zie de grafiek hieronder. Zeeland komt dan heel wat beter uit de bus. Voor de gezondheid is onder meer gekeken naar de levensverwachting in een regio, de hoeveelheid dodelijke verkeersongevallen, het voorkomen van kanker en het aantal zelfmoorden. Alle Nederlandse provincies, inclusief Zeeland, scoren wat gezondheid betreft ver boven het Belgische gemiddelde en (met uitzondering van Groningen) iets boven het Europese gemiddelde.

Voor de factor 'marktomvang' kijkt de RCI naar de koopkracht van de inwoners en ook hoeveel mensen binnen een bepaalde straal wonen. Zeeland mag zich tot de Belgisch-Nederlandse kopgroep rekenen.

Een andere positieve uitzondering voor Zeeland is de 'arbeidsmarkt-efficiency'. Die is in onze Nederlands-Belgische regio een van de betere, Zeeland staat op de vijfde plaats. Daarbij telt de zeer lage werkloosheid in Zeeland, de hoge arbeidsproductiviteit, maar ook de flexibiliteit van de arbeidsmarkt in deze provincie, dat wil zeggen het aantal mensen dat een tijdelijke baan heeft en het aantal mensen dan part-time werkt.

Instituties

Onze provincie heeft ook een veel betere positie in Europa als het gaat om de factor ´instituties´. Daarvoor is gekeken naar twintig tabellen over de bestuurlijke organisatie op regionaal en landelijke niveau. Wat van een regio gevraagd wordt: is er weinig corruptie, functioneert de politie behoorlijk en wordt eigendom goed beschermd, ook het intellectueel eigendom van een bedrijf? Maar ook of ambtenaren en politici het zakenleven onpartijdig behandelen en of de overheid ook nog eens democratisch, vlot en effectief optreedt.