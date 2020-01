Luchtdruk sinds 1932 niet zo hoog geweest

De luchtdruk is de kracht die het gewicht van de lucht in de atmosfeer op een oppervlak uitoefent. Dat wordt gemeten met een barometer. Vooral weerkundigen houden de barometerstand in de gaten, want uit oplopen of dalen van de luchtdruk is op te maken welk weer kan worden verwacht.

Hoge luchtvochtigheid

De luchtdruk heeft ook invloed op de gezondheid. Met name mensen met reumatische aandoeningen kunnen last hebben van een extreem hoge luchtdruk. Reumatoloog Peter de Sonnaville: "Door de hoge druk kan het vocht niet in de gewrichten komen, waardoor er pijn ontstaat bij bewegen. Gewrichtsvocht smeert en als dat er niet is krijg je dus klachten. Maar eigenlijk is niet de hoge luchtdruk de boosdoener, maar de daarmee gepaard gaande hoge luchtvochtigheid".

"Want", vervolgt De Sonnaville, "mensen met reuma trekken naar het zuiden vanwege het lekkere weer en dus vaak een hoge luchtdruk. Maar de luchtvochtigheid is daar veel lager dan bij ons in Nederland, en dus hebben ze geen klachten".

Hoe lager, hoe harder

Ook professionele schaatsers volgen op de voet hoe hoog of hoe laag de luchtdruk is. Hoe hoger de barometer staat, hoe hoger de luchtweerstand, dus hoe kleiner de kans op een record.