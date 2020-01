Omrijden loont: hoe je ruim 10 euro verdient als je in Zelzate tankt (vanuit Terneuzen)

Haar reis begint bij de AgriSneltank in Terneuzen waar de teller van de benzineprijs (E10) op maandagochtend op 1.639 per liter staat.

Omroep Zeeland maakte de som en keek daarvoor naar het verbruik van de auto, het aantal kilometers omrijden en het verschil in de benzineprijzen in Terneuzen en Zelzate.

Verschil

Het betreffende Vlaamse tankstation van Gabriëls staat 19 kilometer van de Terneuzense AgriSneltank vandaan. Daar betaal je 1,359 euro voor een liter E10 benzine (voorheen Euro 95). Een verschil van 28 eurocent met Terneuzen. Bruto verdien je daarom 14 euro op een volle tank van 50 liter. In totaal reed onze verslaggever 38 kilometer en daarvoor verbruikte ze iets meer dan 2,7 liter, wat haar 3,69 euro kostte op basis van de Zelzaatse benzineprijs. Dat bedrag moest ze aftrekken van de bruto winst. Tenslotte kon ze mooi 10,31 euro in haar zak steken.

Reken het maar na:

Benzineberekening (foto: Omroep Zeeland)

Ze is niet de enige die omrijdt voor een volle tank. Bij het tankstation in Zelzate staan de Nederlanders in de rij. "Ik kom van de Overslag. Dus is het logisch dat ik in België ga tanken. Veel goedkoper!" vertelt een van de automobilisten. "Ik tank alleen nog in Nederland als het niet anders kan." Een andere vrouw komt vanuit Terneuzen haar tank volgooien. "Ik rijd altijd naar Zelzate om te tanken. Ik rij 'm zo ver mogelijk leeg en dan kom ik naar hier."

Prijzen gestegen

Het lijkt er op dat alleen in Nederland de prijzen van benzine zijn gestegen in verband met verhoogde accijnzen begin dit jaar. Maar ook in België zijn sinds december 2018 de prijzen gestegen. Toen deed Omroep Zeeland onderzoek naar bijna alle prijzen van tankstations in Zeeuws-Vlaanderen en België. Toen betaalde je bij hetzelfde tankstation in Zelzate nog 1.259 euro voor een liter. In Terneuzen was de literprijs toen nog 1.469 euro.