WVO Zorg bedankt anonieme gulle gever: 'We kunnen de laatste wens van cliënten nu verwezenlijken'

In de VR-bril worden beelden geprojecteerd waarmee het voor mensen mogelijk is om vanuit hun stoel of bed een uitstapje naar buiten te maken. "Het kan heel emotioneel zijn voor de mensen in het hospice die de bril opzetten", vertelt Ellen van Iwaarden van WVO Zorg. "Een hospice is natuurlijk bedoeld voor mensen die in hun laatste levensfase zijn beland."

"Op deze manier kan hun laatste wens in vervulling gaan. Door de bril belanden ze vanuit hun bed in de Sahara of in een onderwaterwereld. Wij kunnen allerlei video's laten zien en je hebt echt het gevoel dat je er middenin zit", zegt Van Iwaarden.

Ellen van Iwaarden met de pas aangeschafte VR-bril. (foto: Omroep Zeeland)

Daarom wil Van Iwaarden de anonieme gever hartelijk bedanken. Een man gaf een envelop af bij de receptie en ging direct weer weg. "We weten alleen dat de meneer die het envelopje kwam brengen, een net pak aan had. En daarnaast weten we natuurlijk ook wat er op het briefje stond: 'Geluk is delen met elkaar. Wij hebben genoeg om te delen, dus we doen bij dezen een gift voor het hospice.' Verder weten we helemaal niks van deze gulle gever. We hopen op deze manier de anonieme gever toch te bereiken. Bedankt!"

