Scholieren Hulst nog vijf jaar op maatschappelijke stage, contract verlengd

Ondertekening maatschappelijke stages Reyneartcollege Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel zo'n stage sinds 2015 niet langer wettelijk verplicht, vinden gemeente Hulst, het Reynaertcollege en stichting Hulst voor Elkaar dat dit moet blijven bestaan. Maandagochtend werden er handtekeningen gezet.

"Het zijn vaak de klusjes die wegbezuinigd zijn, of waar geen tijd voor is", legt Marian Zalam uit, coördinator op het Reynaertcollege. "Zoals het voorlezen van de krant voor ouderen, of gaan wandelen met met mensen in een rolstoel. Maar vergeet ook niet de voetbal- en de hockeytraining waarbij de leerlingen helpen."

Op de school hebben de leerlingen hun hele opleiding de tijd om aan de uren van hun maatschappelijke stage te komen. Voor het vmbo is dat 20 uur, havo en vwo leerlingen moeten 30 uur volmaken. De stage wordt gedaan bij een non-profitorganisatie en moet een maatschappelijk doel hebben.

Vervolgstudie

"We zijn er tien jaar geleden mee begonnen. Eerst als proefproject maar het werd echt een succes. Het mes snijdt ook aan twee kanten: de organisaties krijgen extra hulp en voor de jongeren is het fijn dat ze zich naast hun schoolwerk op een ander vlak kunnen onderscheiden. Zeker bij een loting voor vervolgstudies kan dit goed van pas komen", legt Zaman uit.

Het is het derde samenwerkingsverband tussen de drie partijen. Mariska Sijs van Hulst voor Elkaar is ook blij dat het project wordt voortgezet: "Het is gebleken dat het een grote impact heeft op de samenleving en op de jongeren zelf dat ze iets doen voor een ander. We horen regelmatig dat jongeren nog contact hebben met bijvoorbeeld de oudere waar ze zijn geweest."