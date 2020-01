Scholieren geven gevulde schoenendozen aan kinderen uit het asielzoekerscentrum

De 11-jarige Chloé Nieuwenhuis gaf tandenborstels, tandpasta en notitieboekjes. "Je geeft spullen die je zelf niet gebruikt weg en dat is gewoon een goed gevoel", zegt ze. "Ik vind dat de kinderen het hier nodig hebben en het is ontzettend leuk om te zien dat ze er zo van genieten zodra ze de doos uitpakken", voegt klasgenoot Brigithe Rios Meza eraan toe.

Kinderen uit het asielzoekerscentrum in Middelburg zijn blij met de schoenendozenactie

"We willen de Nederlandse kinderen laten beseffen dat we het best goed hebben in Nederland. En ze het gevoel geven dat het fijn is als je iets voor een ander kunt doen", zegt Jeannet de Ridder van de Aventurijn.

Van de zestig dozen bleven er nog een aantal over. "Die laten we hier voor nieuwe kinderen die in het asielzoekerscentrum komen wonen", aldus De Ridder.