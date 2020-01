Goedemorgen op nationale knuffeldag! Gierzwaluwkasten in Goes opgehangen, goedkoop tanken en rechtszaak over mensenhandel

En let op vanmorgen als je de weg opgaat, want het is mistig!

Je ziet ze vliegen... In de Adenauerhof in Goes worden vandaag acht gierzwaluwkasten opgehangen. De kasten zijn een alternatief voor de gierzwaluwdakpannen, die woningcorporatie Beveland Wonen eind 2019 wilde plaatsen. Onder zo'n dakpan wordt het erg warm, waardoor dierenwelzijnorganisaties bezwaar maakten.

Rechter in de rechtbank (archief) (foto: OZ)

Mensenhandel

Een 32-jarige man uit Zierikzee die wordt verdacht van mensenhandel en gedwongen prostitutie moet vandaag voor de rechter verschijnen. Bij zijn aanhouding was hij in gezelschap van een minderjarig meisje.

Heb je een digitale achterstand? bezoek dan vandaag de digimarkt om 15.00 uur in Hof Mondriaan in Middelburg. Er worden onder meer presentaties gegeven over virtual reality en 3D-printen.

(foto: Omroep Zeeland)

Goedkoop tanken

Bij sommige Zeeuwse tankstations betaal je momenteel meer dan 1,70 euro per liter benzine. Als je vanuit Terneuzen naar Zelzate rijdt om daar te tanken bespaar je een tientje, bleek uit een test van onze verslaggever.

Vuurtoren Westkapelle (foto: Lianne Provoost)

De luchtdruk in Zeeland was gisteren bijzonder hoog. De barometer in Westdorpe registreerde 1048,8 en Vlissingen 1048,6 hectopascal, de hoogste standen sinds 1932.

Weer

Het is om te beginnen mistig met zicht op veel plaatsen rond 100 meter. Daarbij is de temperatuur 0 tot +1, en het kan glad zijn op bruggen en viaducten. De mist zal vanochtend een tijdje blijven hangen, maar later in de ochtend lost het meeste op en vanmiddag is het vrij zonnig. Het wordt vanmiddag ongeveer 6 graden, bij een zwakke wind uit zuid tot zuidwest.