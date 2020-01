Echtpaar Valk verliest huis bij aanpak Zanddijk, maar is toch voor

Het echtpaar Valk heeft het op hun stukje van de wereld goed voor elkaar. Bijna twee hectare grond, een huis met veranda, een schuur, paardenstallen en twee paarden waar ze erg aan gehecht zijn. Maar ze moeten het gaan verkopen en zoiets krijgen ze waarschijnlijk niet meer terug. Vooral afscheid nemen van de paarden doet pijn.

Joke Valk bij een van haar paarden (foto: Omroep Zeeland)

Joke Valk: "Dat is wel heel jammer want de paarden hebben we zelf gefokt en grootgebracht dus dat is even pijnlijk. We hopen iemand te vinden die er dan goed voor zorgt." Volgens haar man Nico gaat het een groot probleem worden om iets soortgelijks terug te vinden. Nico: "Het zal waarschijnlijk toch wat kleiner worden."

De bochtige Zanddijk bij Yerseke moet worden aangepakt. De weg is onveilig en wordt druk gebruikt door bewoners en door de bedrijven in de buurt. Er werden meerdere verkeersoplossingen ontworpen die een kleurbenaming kregen. De drie meest besproken varianten staan in het plaatje hieronder. De groene en de rode variant met een nieuwe op- en afrit op de A58 hadden de voorkeur van de omgeving. Voor die variant zou het Rijk zeventien miljoen euro moeten meebetalen. Omdat het Rijk dat niet wilde, is de keuze van de provincie gevallen op de bruine variant.

In grote lijnen zijn dit de varianten voor de Zanddijk. Er is voorlopig gekozen voor de bruine optie waardoor huize Valk moet wijken. (foto: Omroep Zeeland)

De familie had twee mogelijkheden. Of zich met hand en tand verzetten tegen de weg of accepteren dat deze variant momenteel de grootste kans van slagen heeft. Dat er iets moet veranderen staat volgens het echtpaar als een paal boven water. Nico rijdt veel over de Zanddijk, omdat hij vrachtwagenchauffeur is: "Als beroepschauffeur kies ik voor de verkeersveiligheid voor al het verkeer van en naar Yerseke en dan is dit het offer dat wij brengen."

Ook Joke vindt de Zanddijk een gevaarlijke weg: "Vooral in het donker en met regen en vrachtwagens die elkaar passeren. Het is gewoon een gevaarlijke weg!"

We zijn het er allemaal over eens dat rood en groen de beste oplossingen zijn." Nico Valk over de verschillende ontwerpen voor de Zanddijk

Het echtpaar Valk heeft er alle begrip voor dat andere omwonenden wel protesteren tegen de gekozen oplossing. De bewoners van buurtschap het Kaasgat zijn bijvoorbeeld tegen de bruine variant. Nico: "We zijn het er allemaal over eens dat rood en groen de beste oplossingen zijn." Maar daar is niet genoeg geld voor. "Dus moeten we kiezen voor een alternatief", legt Nico uit.

Of het uiteindelijk de bruine variant gaat worden, is overigens nog niet zeker. Het Rijk is nog bezig met een second opinion naar de verkeerssituatie. Het resultaat van die second opinion wordt in maart verwacht.

Lees ook: