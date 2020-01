Auto-inbraken in Zeeland flink gedaald... maar niet overal

Auto-inbraken in 2019 en 2018

Gemeenten 2019 2018 Verschil 2019 t.o.v. 2018 Terneuzen 52 37 +15 Vlissingen 46 44 +2 Goes 34 36 -2 Schouwen-Duiveland 31 69 -38 Middelburg 26 43 -17 Tholen 17 26 -9 Sluis 15 47 -32 Noord-Beveland 14 25 -11 Hulst 14 11 +3 Reimerswaal 12 30 -18 Veere 12 48 -36 Borsele 10 11 -1 Kapelle 3 12 -9

Vooral in de kustgemeenten Schouwen-Duiveland (-38), Sluis (-32) en Veere (-36) daalde het aantal auto-inbraken flink. Schouwen-Duiveland verliest daardoor de 'koppositie', die het een jaar eerder nog met 69 auto-inbraken had, aan Terneuzen. In die gemeente werd in 2019 52 keer in auto's ingebroken.

In totaal is het aantal auto-inbraken in tien Zeeuwse gemeenten lager dan het jaar ervoor. Alleen in Hulst (+3), Terneuzen (+15) en Vlissingen (+2) is het aantal gestegen. Kapelle komt het beste weg, daar werd vorig jaar in drie auto's ingebroken.

(foto: Geert van der Wielen)

Wie Nederland-breed naar de cijfers kijkt, ziet dat er landelijk een afname is van 9,3 procent. In totaal werden er vorig jaar 48.499 auto-inbraken geregistreerd. Zeeland kent met 35 procent van alle provincies de sterkste daling.