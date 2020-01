Dow gaat leidingen extra controleren na benzeenlek

Dow gaat leidingen extra controleren (foto: Omroep Zeeland)

De geïsoleerde leiding waar het benzeen uitlekte, was aangetast door 'galvanische corrosie' dat zich uit in roest. Dow concludeerde het volgende: "Op de plaats van de lekkage was een roestvrijstalen opnemer voor elektrische verwarming (tracing) gemonteerd op de koolstofstalen leiding. Vermoedelijk heeft de opnemer de coating (die dient als beveiligingslaag) van de koolstofstalen leiding beschadigd. Hierdoor is direct contact ontstaan tussen de roestvrijstalen opnemer en de koolstofstalenleiding, met corrosie tot gevolg."

Buiten bedrijf

De benzeenleiding is nog steeds buiten bedrijf. De leiding is al wel schoongemaakt door een externe firma en wordt nog geïnspecteerd om te zien of er andere mogelijk zwakke plekken aanwezig zijn. Daarna zal de leiding worden hersteld. Uit voorzorg worden tientallen gelijkaardige leidingen gecontroleerd op galvanische corrosie. Volgens Dow heeft het lek geen gevolgen gehad voor levende organismen in de Westerschelde en omwonenden en medewerkers op en rond de fabriek.

Het onderzoek van Dow wordt aangeboden aan extern controlerende instanties, zoals DCMR Milieudienst Rijnmond. De milieudienst tikte in opdracht van de Provincie Zeeland het chemiebedrijf eerder deze maand op de vingers voor het te laat melden van het lek. Het lek vond dinsdagavond 26 november plaats om 19.00 uur. Het lek werd drie kwartier later gemeld, terwijl dit volgens de milieudienst binnen dertig minuten moet. Over deze waarschuwing gaat Dow nog in gesprek met DCMR. Volgens het chemiebedrijf staat in de wet dat incidenten zo snel als mogelijk worden gemeld. Dit heeft het chemiebedrijf naar eigen zeggen gedaan en was destijds het oplossen en de bestrijding van het incident de eerste prioriteit.

Betere communicatie

Het chemiebedrijf onderneemt mede door het lek stappen om de communicatie rondom incidenten te verbeteren. Volgens een woordvoerder van Dow willen ze omwonden en andere belangstellenden sneller en beter van informatie voorzien via één centraal kanaal. Waarschijnlijk zal dit gebeuren via de website om de informatie vervolgens via Social Media te delen.