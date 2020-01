Gierzwaluwkasten moeten voorkomen dat vogels gekookt worden

De woningcorporatie Beveland Wonen wilde na een renovatie van de daken in de wijk nestkasten onder dakpannen realiseren, maar dat werd door vogelkenners afgeraden. "Afgelopen zomer was zo warm, dat zwaluwen en ook mussen die nestelden onder dakpannen letterlijk gekookt werden. En dat wilden we niet weer laten gebeuren", vertelt Marjos Mourmans van Zwaluw Adviesbureau. En dus kwam dit adviesbureau met eternit zwaluwkasten voor aan de muur. "Dat is een kunststof die er voor de eeuwigheid is, in tegenstelling tot houten nestkasten," zegt Mourmans.

In de lucht poepen

William Dirken van Beveland Wonen vindt het een goed initiatief. "We zouden het heel fijn vinden als er meer vogels en dus ook gierzwaluwen de wijk in komen. Dat bevordert het woonplezier." De bewoners waar de gierzwaluwkasten aan de muren komen zullen volgens hem geen last krijgen van de vogelpoep. "De gierzwaluw poept in de lucht en dus hebben de mensen geen uitwerpselen op hun stoepje of gazon", zegt Dirken.

Twee kuikens

Het wachten is nu op de eerste gierzwaluwen. die worden pas in april verwacht, nadat het dier een vlucht van 7000 kilometer heeft afgelegd vanuit Afrika. Er komen gemiddeld twee kuikens uit in een nest. In juli vertrekken de zwaluwen weer om te overwinteren in het warme zuiden.