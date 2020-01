Onderhoudslocatie windpark op zee levert vijftig banen op

De Deense energieleverancier Ørsted heeft twee locaties betrokken in Vlissingen. Een kantoor tegenover het NS-station en een grotere locatie aan de binnenhaven, naast het treinstation. De onderhoudslocatie wordt belangrijk voor zeewindpark Borsele 1 en 2.

Borsele 1 en 2 wordt het grootste van vijf windparken voor de Zeeuwse kust. Er komen 94 windmolens. Iedere dag zullen er schepen vanuit Vlissingen naar het park vertrekken, zegt locatiemanager Jochem van Opdurp: "In de winter gaan er twee per dag en in de zomer drie om het onderhoud te doen zoals filters vervangen."

Meer werk in de toekomst

Van Opdurp: "Hier werken dus vijftig personen en dat aantal zal in de toekomst meer worden. Hoeveel precies is nu nog niet te zeggen. Ik ben per 1 september hier begonnen en over een week of twee gaan we hier volledig draaien."

De onderhoudslocatie blijft in ieder geval de komende 25 jaar in Vlissingen. Volgens Ørsted gaat het bedrijf deels gebruik maken van lokale leveranciers en onderaannemers. Dat gaat van logistieke bedrijven voor de offshore, installateurs, uitzendbureaus tot cateraars en accommodatieverhuurders.