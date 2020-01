Verdachten minderjarige prostitutiezaak mogen voorlopig naar huis

De rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De verdachten zijn eind oktober aangehouden in een hotel in Middelburg. Het 17-jarige meisje uit het oosten van Nederland is vermoedelijk door hen in de prostitutie verzeild geraakt. Het meisje werd al een paar dagen vermist. De politie kwam in actie toen de tip binnenkwam dat zij werkzaam zou zijn voor een escortbedrijf.

Hoewel de rechtbank het nog steeds een ernstig strafbaar feit vindt, wegen de persoonlijke belangen van beide verdachten zwaarder. Zo komt de vrouw voorlopig vrij omdat ze zelf pas net achttien is. De man mag zijn zaak in vrijheid afwachten zodat hij zijn zoontje kan zien met wie hij een omgangsregeling heeft. Ook stond hij op het punt om een eigen zaak te beginnen en dreigt hij die te verliezen als zijn voorarrest voortduurt.

De verdachten komen voorlopig vrij onder voorwaarden: -Ze mogen geen strafbare feiten plegen

-Ze moeten altijd beschikbaar zijn voor politie en justitie

-Ze moeten begeleid worden door de reclassering

-Ze mogen geen contact hebben met elkaar of met het slachtoffer

-Ze moeten alle zittingen bij blijven wonen die er nog komen in dit proces

De mannelijke verdachte erkent schuld nu hij weet dat zijn slachtoffer minderjarig was. Hij zegt dat hij dat niet wist toen hij werd gearresteerd. Ze was bijna 18, maar dus nog steeds minderjarig. De officier van justitie verzette zich tegen de voorlopige vrijlating door de rechtbank eraan te herinneren dat het om een ernstig strafbaar feit gaat. Zo zouden er in de woning van de mannelijke verdachte foto's zijn gemaakt van het meisje waarmee ze op internet werd aangeboden.

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank inhoudelijk naar deze zaak gaat kijken.

Lees ook: