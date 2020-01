Kotra transport wil zo snel mogelijk aanpak Zanddijk

De Zanddijk vergeeft geen fouten. De weg ligt op een smalle dijk en een kleine stuurfout zorgt op veel plekken op een ongeluk waarbij een weggebruikers meters naar beneden rijdt.

Opties voor de Zanddijk

De bochtige Zanddijk bij Yerseke moet worden aangepakt. De weg is onveilig en wordt druk gebruikt door bewoners en door de bedrijven in de buurt. Er werden meerdere verkeersoplossingen ontworpen die een kleurbenaming kregen. De groene en de rode variant met een nieuwe op- en afrit op de A58 hadden de voorkeur van de omgeving. Voor die variant zou het Rijk zeventien miljoen euro moeten meebetalen. Omdat het Rijk dat niet wilde, is de keuze van de provincie gevallen op de bruine variant.

Of het uiteindelijk de bruine variant gaat worden, is nog niet duidelijk. Het Rijk is nog bezig met een second opinion waarmee ze naar de verkeerssituatie kijken. Het resultaat van de second opinion wordt in maart verwacht.

Twee vrachtwagens passeren elkaar op de Zanddijk bij Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

"Er is geen enkele discussie wat de beste variant is", volgens Foudraine. Daarmee doelt hij op de rode variant. Het bruine ontwerp noemt hij een goed alternatief. "Als je de rode variant niet kan betalen moet je doen wat er wel kan", stelt hij. Nico Valk is een van de chauffeurs van Kotra. Hij moet voor de geplande weg zelfs zijn huis verkopen. Toch is hij voor de komst van de nieuwe weg.

Een groot deel van de ondernemers en omwonenden ziet de bruine variant absoluut niet zitten. Zij hopen dat er alsnog voor het rode of groene ontwerp wordt gekozen. Dat kan Foudraine zich goed voorstellen: "De huidige situatie is het minst belastend voor die mensen. Als er dan een variant uitkomt die belastender is kan ik me goed voorstellen dat het heel erg vervelend is."

