Bouzambou kiest met Hovocubo voor kans op landskampioenschap (foto: KNVB Media)

Bouzambou wil met Hovocubo om de prijzen gaan spelen

"Ik wil met Hovocubo om de prijzen gaan spelen", motiveert Bouzambou zijn keuze. Bij Hovocubo, dat zijn thuiswedstrijden speelt in het Noord-Hollandse Zwaag, komt Bouzambou veel spelers tegen met wie hij ook samenspeelt bij het Nederlands zaalvoetbalteam. "Met die gasten heb ik een goede klik."

Bouzambou die al voor veel verschillende clubs in het buitenland speelde, had opnieuw de kans om voor een avontuur buiten de Nederlandse landsgrenzen te gaan. "Ik kon opnieuw naar Indonesië en ook was er een club uit Italië concreet. Maar deze keer kies ik ervoor om in de buurt te blijven."

Spelen tegen Groene Ster

Dat betekent wel dat hij nu voor het eerst in een officiële wedstrijd gaat spelen tegen Groene Ster Vlissingen, de club waar Bouzambou uitgroeide tot international. "Dat wordt wel een bijzondere dag", zegt Bouzambou. "Ik heb het er al met mijn broer over gehad. Eerder heb ik al eens tegen Groene Ster gespeeld, maar dat was altijd vriendschappelijk. Nu gaat het om het 'echie'. We gaan er gewoon een mooie wedstrijd van maken, ik heb er nu al zin in."

Said Bouzambou aan de bal voor Groene Ster tegen landskampioen Hovocubo (foto: Paul ten Hacken)

Bouzambou tekent nu voor een half jaar bij Hovocubo. "Na het seizoen kijken we hoe het bevalt. Is de samenwerking goed, verloopt het reizen goed, want het is een behoorlijke afstand die ik moet gaan rijden. Dan kijken we of we gaan verlengen."

Voor het veldvoetbal heeft de transfer van Bouzambou geen gevolgen. Hij mag van zijn nieuwe club gewoon uitkomen voor VC Vlissingen.