Schreeuwend tekort aan ICT-ers: "En het wordt alleen maar erger!"

Computerkabels (foto: ANP )

Over de vraag hoe erg het momenteel gesteld is binnen de Zeeuwse ICT-sector hoeft Frans van der Ploeg , voorzitter van de Zeeuwse Vereniging voor ICT in Bedrijven (ZVIO) niet lang na te denken. "Het is slecht. En het probleem wordt alleen maar groter. ICT is overal. We kunnen niet zonder. Ook hier in Zeeland niet".

In Zeeland werken ten opzichte van de rest van het land de minste ICT-ers. Maar het tekort is er ook het grootst. Volgens Van der Ploeg komt dat vooral doordat er simpelweg te weinig geschikte mensen zijn, het opleidingsniveau is vaak te laag en het ontbreekt aan de noodzakelijke vakkennis.

Nu nog aan de kant

Dinsdagavond was er een netwerkbijeenkomst in Scalda, georganiseerd door het ZVIO. Van der Ploeg: "Ik hoop met een avond als deze dat er bedrijven zijn die samen met Scalda en het UWV mensen willen benaderen die nu aan de kant staan. Om hen bij of om te scholen zodat ze in kunnen stromen binnen de ICT."

In 2020 neemt het aantal ICT-banen met 3% toe tegen 2,1% in 2019. De helpdeskmedewerker staat bovenaan het verlanglijstje in Zeeland, gevolgd door de applicatieprogrammeur en de ontwerper/analist van ICT-systemen. In Zeeland werken veel ICT-ers in heel verschillende sectoren. De vacatures zijn vaak op hbo-niveau, terwijl ook leerlingen op mbo-niveau mogelijk over de nodige kennis en competenties beschikken.



Het merendeel van de Zeeuwse ICT-ers is man en werkt full-time.



Op dit moment hebben maar iets meer dan 3400 mensen in Zeeland een WW-uitkering. Slechts 58 daarvan hebben een ICT-achtergrond. Daarvan is bijna de helft boven de 50 jaar. Bron: UWV

Het Zeeuwse onderwijs doet hard zijn best om leerlingen zo goed mogelijk op te leiden zodat ze makkelijk kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. "Het klassikaal verwerken van informatie uit boeken is verleden tijd", legt René Mondriaan uit, teamleider van ICT-opleidingen bij Scalda. "We proberen zoveel mogelijk opdrachten uit het bedrijfsleven te halen. Daarnaast heeft de opleiding drie leerbedrijven waarin de leerlingen zelf de bedrijfsvoering doen."

De opleiding heeft wel te kampen met een gebrek aan stageplaatsen. Ook een probleem omdat studenten die geen stageplaats kunnen vinden, afhaken en dus niet meer verder zullen gaan binnen de ICT.

Zij-instromers

Volgens Bertine Adriaansen van het UWV, één van de sprekers tijdens de bijeenkomst, kunnen werkgevers verschillende dingen doen om toch iemand te vinden: "Focus je niet alleen op de diploma's maar kijk ook eens naar de klik die je met iemand hebt en wat iemand precies kan betekenen in jouw bedrijf. Denk eens aan zij-instromers of mensen met een arbeidsbeperking. Verder kunnen het aantal gevraagde uren bijgesteld worden waardoor iemand die part-time wil werken ook in aanmerking komt."