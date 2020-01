Goedemorgen! Te weinig ICT'ers, wapens en voetbal

Dat er in Zeeland personeel wordt gezocht is niet nieuw. Vaak worden dan de industrie genoemd, of de zorg, maar ook in de ICT is een nijpend tekort aan personeel. Volgens het UWV wordt het alleen maar 'erger'. Om het tij te keren werd gisteravond een bijeenkomst georganiseerd bij Scalda in Vlissingen.

Internetkabel voor computer met zwart scherm (foto: Omroep Zeeland)

Nog even terug naar gisteren. Twee berichten waarin wapens een rol speelden. In Yerseke werd een man opgepakt, omdat hij schoolkinderen met een mes bedreigde en probeerde verschillende kinderen van de fiets te trappen. De man zit vast in Torentijd in Middelburg. Daar werd ook een 15-jarige jongen binnengebracht. Hij werd op een school in Goes opgepakt, omdat hij een mes bij zich had. Ook is bij de school een neppistool gevonden. De politie onderzoekt nog of dit nepwapen van de verdachte is.

Man bedreigt kinderen met mes (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Said Bouzambou wil een keer kampioen worden. De zaalvoetballer uit Vlissingen gaat dit proberen bij de huidige landskampioen in Nederland, Hovocubo. Iedereen weet dat dat staat voor Hoornsche Volleybal Club Uit Balorigheid Opgericht. Bouzambou is groot geworden bij Groene Ster in Vlissingen. Die club treft hij op 13 maart.

Thomas van den Houten verruilt AFC voor Spakenburg (foto: SV Spakenburg)

Ook op het veld wordt er uiteraard gevoetbald. In de achtste finales van de KNVB-beker heeft Thomas van den Houten uit Goes vanavond een makkie. Hij neemt het met Spakenburg op tegen Ajax, in een uitverkochte Amsterdam Arena. 2000 fans van Spakenburg gaan mee naar Amsterdam. De trainer liet aan Omroep Gelderland weten voor een resultaat te gaan. Welk resultaat dat is, vermeldde hij er overigens niet bij.

Containerschip in de mist (foto: Jan Daniƫls)

Het weer:

Het is nog steeds heel mistig met zicht van 100 tot 500 meter. En daar zit de komende uren niet veel verbetering in. De temperatuur is 0 tot +1, maar bruggen en viaducten kunnen plaatselijk glad zijn.

Vanmiddag is het ook heel rustig weer met een zwakke veranderlijke wind. De mist gaat over in nevel, en er kan een drup motregen vallen. Later komen er misschien enkele opklaringen voor. Maximum van 3 tot 7 graden, de hoogste maxima aan zee.