Van den Houten aast tegen Ajax op shirt van Tagliafico

Thomas van den Houten in het shirt van zijn nieuwe club Spakenburg (foto: Orange Pictures)

"Spelen in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA, dat is iets wat iedereen wil mee maken", zegt Van den Houten. "Het wordt een mooie dag en een hele vette ervaring." Het is niet de eerste keer dat Van den Houten tegen een profclub gaat spelen. In 2013 speelde hij met Hoek in De Kuip tegen Feyenoord. Toen verloor hij met 3-0. "We hielden hen toen lang op 0-0. Vanavond hopen we ook dat het zolang mogelijk een wedstrijd blijft. Als je er in de eerste tien minuten al drie tegen krijgt, wordt het heel lastig."

Wat de wedstrijd voor Van den Houten nog specialer maakt, is dat hij fan is van Ajax. "Ik kijk graag naar Ajax. Het is leuk om vanavond tegen die gasten te spelen die normaal in de Champions League spelen."

Shirtje ruilen

Vorig jaar nam de vorige club van Van den Houten, AFC, het op tegen Willem II, maar de verdediger moest toen toekijken met een blessure. Toch wist hij na afloop beslag te leggen op het wedstrijdshirt van Willem II-speler Vurnon Anita (zie foto onder). Vanavond heeft Van den Houten een ander slachtoffer op het oog; Nicolás Tagliafico. "Dat vind ik echt een strijder. Hij is net als ik linksback, maar als het niet lukt is dat ook niet erg. Ik ben vooral benieuwd tegen wie ik sta. Misschien wel David Neres of Ryan Babel."

Van den Houten over het treffen met Ajax in het bekertoernooi

Van den Houten maakt sinds de winterstop deel uit van de selectie van Spakenburg. Hij maakte de overstap van AFC naar de club uit de provincie Utrecht. Afgelopen weekend speelde hij zijn eerste thuiswedstrijd tegen ASWH waar hij meteen voor de winnende treffer zorgde. "Ik was gelijk van waarde en dat is fijn. Ik was ook toe aan een nieuwe stap en Spakenburg wilde mij graag hebben."

Blauwen tegen de Rooien

"Elke week loopt het hele dorp uit om of de blauwen (Spakenburg) of de rooien (IJsselmeervogels) aan te moedigen", zegt Van den Houten. "Dat is een hele andere beleving van voetbal dan ik gewend was. Dat miste ik bij AFC. Over een paar maanden staat de derby op het programma en die wil ik heel graag mee maken."

Maar eerst vanavond met Spakenburg naar Ajax. De wedstrijd in de KNVB-beker begint om 20.45 uur.