Europese primeur; eerste pizza drive-thru komt in Goes

(foto: Omroep Zeeland)

Bij de nieuwe vestiging van New York Pizza op de foodboulevard in Goes gaat het bedrijf vooral slices aanbieden. Volgens directeur franchise Steffen van Dijk zijn hele pizza's ook mogelijk maar moet je daar langer op wachten. "Snelheid is natuurlijk belangrijker bij een drive-thru, dus het concept is daar volledig op aangepast en voor ons ook nieuw."

'Snelle verpakking'

Volgens Van Dijk is de pizzaslice op een snelle manier verpakt waardoor die ook makkelijk is te eten achter het stuur. De nieuwe New York Pizza gaat nog voor het zomerseizoen open.