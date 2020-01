Dierenoncoloog: Veel onwetendheid over het behandelen van kanker bij huisdieren

Ada Krupa uit Polen is dierenoncoloog in het dierenziekenhuis in Terneuzen. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in kankerbehandelingen voor katten en honden. "Veel baasjes realiseren zich niet dat hun dier nog best te helpen kan zijn", zegt Krupa. "We merken dat daar nog veel winst te behalen is. Vandaar dat we daar op allerlei manieren ook aandacht voor vragen."

Kwaliteit van leven

Volgens Krupa vergelijken veel mensen chemotherapie bij dieren met die voor mensen. "Dat is niet te vergelijken. Het voornaamste verschil met de behandeling bij mensen is dat wij vooral de nadruk leggen op de kwaliteit van het leven."

Ben Veerman en zijn vriendin zijn doorverwezen vanuit Noord-Brabant naar het oncologisch centrum in Terneuzen. Zij adopteerden vorig jaar de 10-jarige hond Whiskey. "Al snel merkten we dat Whiskey pijn had en zijn we naar onze dierenarts gegaan", vertelt Veerman. "Die vertrouwde het niet en verwees ons door naar Terneuzen. Daar bleek dat Whiskey botkanker had. Toen is een poot afgezet. Sindsdien gaat het eigenlijk hartstikke goed met hem."

De 10-jarige hond Whiskey heeft botkanker en wordt behandeld (foto: Omroep Zeeland)

"Mensen krijgen vaak veel bijverschijnselen en kunnen heel ziek worden tijdens chemotherapie", legt dierenoncoloog Krupa uit. "Bij dieren weten we dat er bijverschijnselen zijn, maar die zijn vaak beperkt. Die kunnen wij snel verkleinen of stopzetten. Ons doel is dat dieren, die chemotherapie krijgen, vrolijk blijven, thuis blijven spelen, dat ze goed blijven eten. Ze komen elke drie weken voor een nieuwe spuit en een snelle controle, waarna ze weer vrolijk naar huis gaan en genieten van hun leven."

Tweede leven voor Whiskey

"Whiskey is onherkenbaar veranderd", zegt Veerman. "We moeten hem juist intomen omdat hij erg enthousiast kan zijn. Maar hij rent op drie poten net zo hard als eerst en heeft geen pijn meer."

10-jarige Whiskey wordt onderzocht (foto: Omroep Zeeland)

De behandeling tegen kanker bij dieren kan veel geld kosten. "De kosten zijn niet hoger dan voor een uitgebreide behandeling voor een andere ziekte als kanker", aldus Krupa.

"Voor ons was er geen moment twijfel, ondanks de kosten", zegt Veerman. "We hebben daar van te voren ook over nagedacht, toen we Whiskey adopteerden. We wisten dat een oudere hond problemen kon hebben."

Snelle behandeling belangrijk

"We zien nog te vaak patiënten te laat op het spreekuur komen", besluit de dierenoncoloog. "Net als bij mensen is tijd heel belangrijk bij oncologie en de kankerpatiënt. Hoe sneller de diagnose wordt gesteld, des te sneller kan de behandeling worden gestart en des te beter zal de prognose voor de patiënt zijn. Dus de tijd is heel belangrijk en daarom is het besef zo belangrijk."