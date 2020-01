Tegenstanders willen megakerk Yerseke alsnog tegenhouden

De nieuwe megakerk van de Gereformeerde Gemeente komt aan de Steeweg in Yerseke, aan de rand van het dorp. Het nieuwe gebouw biedt plaats aan 2.000 kerkleden. Omwonenden zijn bang voor hun uitzicht en voor de drukte. De kerk heeft drie diensten per dag; om 09.30, 14.00 en 18.00. Per dienst verwachten de omwonden zo'n 600 auto's die af en aan rijden.

Maar de Raad van State stelde omwonenden in het ongelijk toen zij de kerk wilden tegenhouden, omdat het gebouw een te grote inbreuk zou maken op de landelijke omgeving en vanwege de verwachte verkeersdrukte. Wel wordt het gebouw en de bijbehorende toren kleiner dan in eerste instantie was aangevraagd. Ook zouden er verkeersmaatregelen komen om de stroom auto's in goede banen te leiden.

Kort geding

Het feit dat er op de Steeweg, behalve enkele kleine aanpassingen, nog helemaal niets gedaan is aan verkeersmaatregelen, is voor de omwonenden reden om toch weer een juridische procedure aan te spannen. Dat zou moeten gebeuren in de vorm van een kort geding, vertelt één van de omwonenden. Volgens hun advocaat Johan van Groningen kan hij het argument van de verkeersveiligheid tóch weer van stal halen, ook al is de zaak al een keer voorgelegd aan de Raad van State. "Het gaat om beloofde verkeersmaatregelen, die niet zijn uitgevoerd. De omwonenden hebben er weinig vertrouwen in, dat de gemeente alsnog in actie komt."

Tegenstanders proberen bouw van megakerk in Yerseke tegen te houden (foto: Omroep Zeeland)

Het is nog niet duidelijk wanneer de Gereformeerde Gemeente begint met de bouw van de megakerk aan de Steeweg. De Gereformeerde Gemeente is, ondanks herhaalde pogingen van de redactie van Omroep Zeeland, nog niet bereikbaar geweest voor commentaar.