Criminaliteit neemt weer toe en horizontale fraude voert de boventoon

Computer (foto: OZ)

Het begrip 'horizontale fraude' is nieuw en niet op het eerste gezicht voor iedereen duidelijk. Justitie bedoelt daarmee alle vormen van (financieel) bedrog tussen burgers en bedrijven onderling. Zoals phishing, het niet leveren van bestelde spullen op internet maar ook geld aftroggelen door zogenaamde datingpartners in een ver land. Tegenover horizontale fraude staat verticale fraude, waarmee de overheid wordt benadeeld, zoals uitkeringsfraude en belastingfraude.

Uit de politie-registraties blijkt dat Zeeuwen net zo gevoelig zijn als andere Nederlandse voor horizontale fraude. In 2015 begon de registratie ervan en toen noteerde de Zeeuwse politie 815 gevallen. Het is nu bijna het dubbele. Het toenemend gebruik van internet werkt deze vorm van fraude in de hand.

Kopgroep

Andere vormen van criminaliteit die op dit moment in Zeeland sneller gaan dan vorig jaar, zijn bedreiging, winkeldiefstal en fietsendiefstal. Bekijk hier de ontwikkeling van deze kopgroep in de vier grootste gemeenten.

De fietsendiefstal is in Zeeland is in één jaar tijd met 23 procent toegenomen, van 819 in 2018 naar 1.006 in 2019. Veruit de meeste fietsen (267) werden in Middelburg ontvreemd en op de tweede plaats komt Vlissingen (226). In beide steden is er een toename te zien. Datzelfde geldt ook voor winkeldiefstal, waarbij Middelburg (185) en Vlissingen (133) ook de eerste en tweede plaats bezetten. Als het om bedreigingen gaat, gaan Terneuzen (114) en Goes (110) in onze provincie aan kop.

Afname

Per saldo betekent dit een toename van de geregistreerde misdaad. Ook staan daar enkele vormen van criminaliteit tegenover die in omvang afnemen. Gisteren al meldde Omroep Zeeland een stevige afname van het aantal inbraken in auto's. Maar ook het aantal autodiefstallen zelf is het afgelopen jaar afgenomen. Voor het vierde jaar op rij is het aantal woninginbraken eveneens gedaald.