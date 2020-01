Minder Zeeuwse kilometers in Scheldeprijs, wielerkoers hoogstwaarschijnlijk in 2021 weer in Terneuzen

Vorig jaar telde de Scheldeprijs nog ongeveer 130 kilometer over de Zeeuwse wegen, dat is nu fors gedaald naar ongeveer 90 kilometer. Wel is er een extra ronde in Terneuzen opgenomen, waar de gemeente vanzelfsprekend erg blij mee is.

Tijdens de persconferentie in het stadhuis van Terneuzen werd er niet alleen vooruitgeblikt op de 108e editie van de Scheldeprijs, maar werd er ook over de toekomst gesproken. Dit jaar wordt het de derde keer dat Terneuzen de startplaats is van één van de oudste Belgische wielerkoersen. Na dit jaar loopt het contract af, maar tijdens de persconferentie bleek dat beide partijen graag met elkaar door willen.

Verloving

Zo zei Scheldeprijs-voorzitter Jack Vissers dat hij denkt dat startplaats Terneuzen in toekomst blijft bestaan. "Gesprekken zijn er geweest. We zijn nu verliefd op elkaar en hopen snel dat het tot een verloving komt." Jack Begijn, wethouder sport van de gemeente Terneuzen. "Ik schat de kans in op bijna honderd procent dat de Scheldeprijs in 2021 weer in Terneuzen start."

Grote afwezige vandaag tijdens de persconferentie was gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland. Ook hij financiert de Scheldeprijs al drie jaar en kijkt elk jaar of de provincie ook het jaar daarna met die steun doorgaat. Volgens Begijn, die vanochtend nog met De Bat sprak, is ook hij positief over de verlenging van de afspraken. "Maar hij heeft nog wel een paar voorwaarden waar over gesproken moet worden."

Fabio Jakobsen tijdens zijn winst in de Scheldeprijs in 2019 (foto: ANP)

De organisatie van de koers maakte vandaag ook de ploegen bekend die aan het vertrek in Terneuzen zullen staan. Er wordt gehoopt op de komst van de winnaar van de afgelopen twee edities; Fabio Jakobsen. Zijn ploeg Deceuninck-Quick Step start sowieso, maar het is nog niet zeker of ook Jakobsen meedoet.

Koersdirecteur Frank van Zitteren meldde wel dat Elia Viviani, Caleb Ewan, Mark Cavendish, Pascal Ackermann en Jasper Philipsen zullen starten.