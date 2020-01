Vier jaar en drie maanden cel voor veroorzaker dodelijk ongeluk Noordgouwe

Ongeluk bij Noordgouwe in juli 2016 (foto: HV Zeeland)

De Hoge Raad vond eerder niet genoeg bewijs voor opzet. De man reed harder dan de motor, had geen geldig rijbewijs, had gedronken en was geadviseerd niet te rijden. Toch is dat volgens de Hoge Raad niet genoeg reden om van opzet te spreken volgens persraadsheer Paul Frielink van het hof. Omdat er geen nieuw bewijs bij is gekomen kan het hof nu niets anders dan de lijn van de Hoge Raad volgen. Het hof spreekt wel van aanmerkelijke schuld, maar daar hoort een lagere straf bij dan bij opzet.

Terug naar het hof De rechtbank in Middelburg veroordeelde de man eind 2016 tot zes jaar cel voor doodslag en ook raakte hij zijn rijbewijs voor tien jaar kwijt. Het gerechtshof in Den Bosch gaf de man in 2018 ook zes jaar cel. Daartegen ging de veroordeelde met succes in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde dat het hof in zijn vorige vonnis niet goed duidelijk had gemaakt waarom er opzet in het spel zou zijn geweest. Daarom heeft het hof in Den Bosch nu voor de tweede keer naar de zaak gekeken.

De zitting van twee weken geleden was emotioneel voor de nabestaanden. John noemde het gemis van zijn vrouw 'ondraaglijk'. "Mijn vrouw is vermoord, zo voelt het", zei hij toen. Ook de broer en ouders van Kirsten namen het woord. "Bij iedere zitting worden de littekens open getrokken", vertelde de vader. Hij hoopt dat de verdachte verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden. Ook zeggen de nabestaanden dat de dader nooit zijn excuses heeft aangeboden voor het ongeluk.

Het Openbaar Ministerie eiste bij de vorige zitting opnieuw zes jaar cel een rijontzegging van tien jaar. Dat vond de advocaat van de veroordeelde niet in verhouding staan met vergelijkbare ongelukken en 'vooral voor de bühne'. Het OM reageerde daar toen zichtbaar geïrriteerd op.

De veroordeelde en het Openbaar Ministerie hebben twee weken om tegen deze uitspraak in cassatie te gaan als ze dat willen. Als ze dat niet doen, komt de rechtsgang in deze zaak na ruim 3,5 jaar ten einde.

