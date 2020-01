Gaat Racoon op de Nederlandse toer?

Bart van der Weide van Racoon zingt toch weer in het Nederlands (foto: ANP)

"Wat een idee, wat een plan, oh verdomme man. Waarom ben ik zo nerveus?" Dat was gisteren te lezen op de Instragrampagina van de band. Na een nieuwe post met de tekst; "Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk," vermoeden fans dat er toch weer Nederlandstalige nummers komen van de band die tien Engelstalige albums uitbracht in zijn bestaan.

Oehhhhh ik denk Nederlandse liedjes!! Vet!" Chantal Spaan reageert op Instagrampost van Racoon

Racoon heeft op twee uitstapjes na, altijd in het Engels gezongen. Het nummer Oceaan werd in 2013 gemaakt voor de bioscoopfilm Alles is familie. En niet onverdienstelijk, want het nummer werd een hit en ontving hiervoor een 3FM Award en Rembrandtaward. Sindsdien staat Oceaan ook nog altijd bij de 40 hoogste nummers in de Top 2000 van Radio 2.

(foto: Instagram: Racoon)

Twee jaar geleden maakte Racoon nog éénmaal een uitstapje. De Goese band bewerkte hun eigen nummer Shoes of Lightning naar het Nederlandstalige Nieuwe Maan. De song werd nooit uitgebracht als single en het bleef bij een éénmalig optreden in De Wereld Draait Door. Sindsdien verwachtte insiders alleen nog maar Engelse albums, maar sinds gisteren lijkt er toch een nieuwe koers aan te komen.

De Wereld Draait Door

Het lijkt erop dat er vanavond meer duidelijkheid komt. In een nieuwe 'post' kondigt de band zijn aanwezigheid aan in De Wereld Draait Door. Of het weer blijft bij een éénmalig uitstapje of dat er een volledig Nederlands album aankomt, weten we misschien dus rond 20.00 uur.

Oceaan van Racoon