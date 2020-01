'Kabinet moet per ommegaande komst marinierskazerne naar Vlissingen bevestigen'

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (foto: ANP)

Aanleiding is het bericht dat het kabinet afgelopen vrijdag op het punt zou hebben gestaan bekend te maken dat de nieuwe marinierskazerne niet naar Vlissingen gaat, maar naar Nieuw-Milligen in de buurt van Apeldoorn. Het bericht is afkomstig van het journalistenplatform Follow the Money.

Andere plek is 'onvoorstelbaar'

In de brief schrijven commissaris van de Koning Han Polman, de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar en dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen: "Gelet op de nauwe contacten en het goede overleg dat wij de afgelopen jaren steeds met u hebben gehad, kunnen wij ons niet voorstellen dat daadwerkelijk een voorstel van die strekking in voorbereiding is. Temeer omdat u meermalen heeft aangegeven dat u geen alternatief voor de verplaatsing naar Vlissingen onderzoekt."

Zeeland heeft al vaker om duidelijkheid gevraagd, maar het is de eerste keer dat dit in de openbaarheid gebeurt. Gedeputeerde Dick van de Velde wil dat het kabinet de Zeeuwen vertelt dat de kazerne naar Vlissingen komt. Hij wil nog deze week antwoord.

Luister hier naar het gesprek met Dick van de Velde:

Gedeputeerde Dick van der Velde aan Den Haag: Vertel nu gewoon dat het goedzit.

Het bericht dat Nieuw-Milligen de locatie voor de nieuwe marinierskazerne zou worden en niet Vlissingen, is afkomstig van journaliste Dieuwertje Kuijpers van het journalistencollectief Follow the Money. Ze meldde op haar Twitter-account dat de top van het Korps Mariniers zich afgelopen vrijdag al had verzameld in de kazerne in Doorn, vanwege een op handen zijnde mededeling over Nieuw-Milligen. Die mededeling zou komen na afloop van het kabinetsberaad afgelopen vrijdagmiddag. Vanuit het ministerie van Defensie werd echter ontkend dat het onderwerp op de agenda van de ministerraad had gestaan. De aanwezigheid van de marinetop in Doorn zou te maken hebben met een regulier bezoek.

Provincie, gemeente en waterschap dringen aan op duidelijkheid. "Wij gaan ervan uit dat u nog steeds achter de afspraken met ons staat en verzoeken u dan ook om per ommegaande, uiterlijk deze week, te bevestigen dat de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat. Vanwege het zeer grote belang van dit dossier voor Zeeland zenden wij een afschrijft van deze brief aan de voorzitter van de ministerraad, de heer Rutte."

Hoge poten

De brief op hoge poten is het resultaat van jarenlange Zeeuwse frustratie. De briefschrijvers wijzen op het feit dat Zeeland zich al sinds 2012 voorbereid op de verhuizing van de kazerne en dat land is onteigend, woningen zijn verplaatst en nieuwe wegen zijn aangelegd voor de komst van de kazerne. "Vanuit dit perspectief hebben wij tal van overeenkomsten met u gesloten."

Betrouwbare overheid

Zeeland spreekt Visser aan op haar verantwoordelijkheid. "Ondanks alle vertragingen, en alle geruchten, gaan wij uit van ene betrouwbare rijksoverheid die oog heeft voor belangen om de regio en zich houdt aan gemaakte afspraken."