'Het stadsdichterschap heeft mij erg geholpen'

Vroeger wachtte ze bij het schrijven van een gedicht totdat er iets ontstond in haar hoofd, maar inmiddels weet ze uit ervaring dat je niet altijd kan wachten op inspiratie. "Soms wordt je iets gevraagd en dan is het gewoon een kwestie van doen en in het doen begint het denken ook vanzelf."

Zonder druk gaat je hart niet kloppen

Anna kreeg als stadsdichter een aantal opdrachten waar ze een gedicht over moest schrijven, zoals bijvoorbeeld voor de dodenherdenking en de nieuwjaarsreceptie. "Het gaf wel een bepaalde druk, maar zonder de juiste druk gaat je hart ook niet kloppen. En uiteindelijk moet je gewoon gaan schrijven. Daarnaast mocht ik zelf natuurlijk ook het initiatief nemen om over een onderwerp of gebeurtenis een gedicht te schrijven."

Een gedicht raakt mij vaak het meest als het specifieke details geeft van wat de dichter hoort, ziet, ruikt, voelt, proeft of denkt." Anna de Bruyckere - dichter

Het feit dat ze stadsdichter is geweest van Middelburg heeft ertoe geleid dat ze nog bewuster is gaan schrijven en dat ze haar eigen schrijfproces beter heeft leren kennen. "Het was voor mij ook heel bijzonder dat ik op belangrijke momenten iets van mezelf mocht geven, iets waar ik goed in ben. Het heeft me echt weer laten zien hoe mooi poëzie kan zijn en hoe je de dingen kan delen."

Naamsbekendheid

Het stadsdichterschap heeft ook voor meer naamsbekendheid gezorgd. "Vooral in Middelburg en omstreken weten mensen inmiddels wie ik ben en dat is fijn. Het is een kwestie van je werk naar buiten brengen en dat is ook precies waar het stadsdichterschap bij heeft geholpen."

Volgens Anna moet een goed gedicht voldoen aan een aantal criteria, maar gaat het voornamelijk om het prikkelen van de zintuigen. "Een gedicht raakt mij vaak het meest als het specifieke details geeft van wat de dichter hoort, ziet, ruikt, voelt, proeft of denkt. Stel, je fietst door de polder en voelt je verlaten, dan kun je schrijven: 'Ik fiets door de polder en ik voel me zo verlaten.' Of je kunt bijvoorbeeld schrijven: 'Ik hoor niets dan het ruisen van mijn fietsbanden op het asfalt, een enkele zucht wind door de takken en een eenzame sok midden op de weg.'

Dichtbundel

Anna ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Dit jaar komt haar eerste dichtbundel uit en daarnaast vindt ze het heel erg leuk om ook andere dingen te schrijven. Ze heeft in het verleden al een aantal monologen geschreven die ze zelf op het toneel ten uitvoering gebracht. Ook schrijft ze ook regelmatig essays en verhalen. "Poëzie is eigenlijk de geboortegrond van alle andere dingen die ik doe op het gebied van taal."