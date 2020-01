Meer ziekenhuismedewerkers gevaccineerd, maar nog steeds weinig

Vaccin (foto: Omroep Zeeland)

Ziekenhuizen hebben medewerkers actief gewezen op de mogelijkheid zich te laten vaccineren. Bij ZorgSaam steeg de vaccinatiegraad mede daardoor van tien procent naar 22,5 procent. Bij het Adrz was juist vorig jaar een piek te zien, omdat er toen extra aandacht aan werd gegeven. Dit jaar was er daarom geen grote stijging meer, en steeg het percentage van zeventien naar negentien procent.

Veel minder dan landelijk

De griepvaccinatiegraad in ziekenhuizen is landelijk voor het griepseizoen 2019/2020 gestegen van 24 procent naar 33 procent. De Zeeuwse ziekenhuizen zitten daar dus nog altijd flink onder. Voor volgend jaar is het de ambitie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen om de gemiddelde vaccinatiegraad in ziekenhuizen verder te laten stijgen naar veertig procent.

In de meeste instellingen werd er bij het halen van de vaccinatie een kleine beloning aangeboden, zoals een pen die lijkt op een injectiespuit of een gezonde snack, zoals een appel of een mandarijn. Vooral de injectiespuitpen viel in de smaak.

