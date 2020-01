'Megakerk Yerseke niet meer nodig'

De Gereformeerde Gemeente in Yerseke heeft nu een gebouw in het centrum van het dorp, maar het gebouw zou al jaren te klein zijn. De Gereformeerde Gemeente wil daarom een nieuw gebouw neerzetten aan de Steeweg in Yerseke en kreeg daar afgelopen jaar uiteindelijk groen licht voor van de Raad van State, die tegenstanders in het ongelijk stelde. Het ging om omwonenden, die bang zijn voor hun uitzicht en voor de grote verkeersdrukte, die de drie zondagse diensten met zich meebrengen.

Veiligheidsvoorschriften

Leden van de Gereformeerde Gemeente die wel met Omroep Zeeland praten - waarbij ze hun naam uit de openbaarheid willen houden - vertellen dat er vroeger tijdens diensten zoveel plaatsgebrek was, dat er veel extra stoelen naast de banken werden neergezet. Dat is in strijd met (brand)veiligheidsvoorschriften, omdat de stoelen de gangpaden blokkeerden. Daarom wilde de Gereformeerde Gemeente een grotere kerk in Yerseke bouwen.

'Liggen in de kerkbanken'

Maar inmiddels zou van plaatsgebrek geen sprake meer zijn, vertelt een kerklid. "Het aantal kerkleden neemt al een paar jaar af en je ziet het nu met de maand afnemen. Je kan tegenwoordig achterin de kerk in de banken gaan liggen, als je wilt. Maar als je dat zegt, ben je een afvallige, en praten ze niet meer met je."

Het huidige gebouw van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Gemeenteraadslid Andries Jumelet van de ChristenUnie is verbaasd dat de Gereformeerde Gemeente haar plannen voor een megakerk aan de Steeweg wil doorzetten. "Wat jammer dat ze zoveel geld gaan uitgeven voor zo'n nieuwe kerk, terwijl de kerk niet meer groeit maar eigenlijk krimpt", zegt Jumelet, die veel zegt te spreken met leden van de Gereformeerde Gemeente. Het bestuur en de bouwcommissie van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke is ondanks verschillende pogingen niet bereikbaar voor een toelichting op de cijfers en de bouw van de kerk.

Volgens informatie van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke is het ledental van deze Gemeente de afgelopen jaren iets afgenomen. Telde de Gemeente in 2015 nog 2.375 leden; vorig jaar was dat aantal gedaald naar 2.327. De gegevens staan op de website Gergeminfo.nl, en worden bevestigd door de Classis in Goes, een overkoepelend orgaan van de Gereformeerde Gemeenten in Noord-Beveland, Goes, Borsele en Reimerswaal.

Ook de financiering van de bouw zou inmiddels een probleem zijn. Omdat omwonenden en tegenstanders van de megakerk juridische procedures aanspanden, is de bouw telkens vertraagd. Door onder meer stijgende prijzen van bouwmaterialen en aannemers, ligt de kostprijs volgens één van de leden inmiddels op meer dan twintig miljoen euro.

Gevraagd om extra geld

De Gereformeerde Gemeente zou zelf al zestien miljoen euro bij elkaar hebben, maar er is dus een tekort van vier miljoen euro. "Laatst zijn alle kerkleden gevraagd, om extra te geven zodat we die vier miljoen bij elkaar krijgen. Als dat niet lukt, moet er meer geld geleend worden. Daardoor worden de kosten nog hoger", vertelt een lid van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke.