Bouwer luxe jachten wekt eigen stroom op

Door 5300 zonnepanelen op het dak stoot jachtbouwer Amels twintig procent minder CO2 uit. (foto: Omroep Zeeland)

Het idee om zonnepanelen op de daken te plaatsen kwam niet van een duur onderzoeksbureau, maar van medewerker Gerwin Supheert. Tijdens een wandeling in de lunchpauze keek hij naar het dak en zag hij de mogelijkheden. "Ik liep hier op een prachtige zonnige dag met een collega van me en ik zei "dat is toch zonde al die ruimte. Zullen we eens proberen of we daar zonnepanelen op kunnen leggen.", vertelt Supheert. Hij won voor zijn idee wel het idee-van-de-maandprijs: een bon van 25 euro.

Subsidie

In totaal liggen er 5300 panelen op het dak. De panelen zorgen gemiddeld voor dertig procent van alle stroom die wordt gebruikt op de werf. "We hebben de daken beschikbaar. En met die SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie, red.) erbij is het bedrijfseconomisch ook een interessant plaatje", legt Bert Beckers, Hoofd Productie van Amels, uit. Zonder die subsidie waren de zonnepanelen er niet gekomen. "Dan was de terugverdientijd te lang geweest", aldus Beckers.

Op drukke dagen gebruikt Amels alle opgewekte stroom zelf. Op rustige, zonnige dagen gaat de stroom terug het netwerk op. Beckers: "Maar je zal er versteld van staan hoeveel stroom de werf ook gebruikt als er niemand is. Ik denk dat wij het merendeel van de opgewekte stroom zelf gebruiken."

Landelijke navolging

Het idee van Supheert krijgt ook navolging bij andere werven in Nederland. Scheepsbouwer Damen, waar Amels onderdeel is, is druk bezig om alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen. In totaal komen er dit jaar 39.000 zonnepanelen op de daken van werven van Damen gelegd.