Binnenstad Vlissingen totaal omgebouwd voor filmopnames Slag om de Schelde: soldaten, cameraploegen en hakenkruizen

De opnames voor de internationale oorlogsfilm startten op 13 januari in Veere. Ook daar werd het stadscentrum gebruikt als decor van de film. In Vlissingen staan er deze week zandzakken rondom de Sint Jacobskerk, de Fonteyne is verstopt achter een groen scherm en de leeszaal van de voormalige bibliotheek op de hoek van de Kerkstraat wordt terug omgetoverd tot bakkerij. Het gebouw fungeerde in de Tweede Wereldoorlog ook als bakkerij.

Filmopnames bij de Sint Jacobskerk in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat er veel aan de binnenstad van Vlissingen veranderd moet worden, is producent Alain de Levita blij om in de stad te zijn.

Toen ik voor het eerst in Vlissingen rondkeek voor een geschikte filmlocatie, was ik gelijk verkocht!" producent Alain de Levita

de Levita vertelt:"Vlissingen lijkt totaal niet meer op Vlissingen in 1944. En toch zijn we het verplicht aan de geschiedenis om hier te filmen. Ik moet ook eerlijk zeggen; toen ik voor het eerst hier rondreed om te kijken of we een geschikte filmlocatie konden vinden, was ik gelijk verkocht!"

Zeeuwse figuranten

Vandaag waren er zo'n honderd figuranten op de filmset, verkleed als Duitse soldaten en vrouwen en kinderen uit die tijd. Om die figuranten vandaag op de set te krijgen, zijn er ook in Zeeland oproepjes geplaatst. Grote kans dus dat er ook Zeeuwse gezichten op het witte doek verschijnen.

Één van de Zeeuwen die volledig gekleed was als Duitse militair is Thijs Kodde uit Oostkapelle. "Ik hoorde van een vriend dat ze figuranten zochten die ervaring hadden als militair", vertelt Kodde. "Ik ben zelf militair geweest, dus je kan het je wel een beetje inbeelden. Alleen ben ik vandaag Duitser, droevig want ik heb verloren en ik zit volledig onder de viezigheid. Gelukkig is het een kostuum."

Nog meer opnames

De oorlogsfilm, mét dus ook Zeeuwse gezichten, moet eind dit jaar op het witte doek verschijnen. Voorafgaand zijn er nog verschillende opnamedagen, waaronder de eerste week van februari in Middelburg.