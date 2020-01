Racoon werkt aan eerste Nederlandstalige album

De Zeeuwse band Racoon werkt aan een nieuw album met Nederlandstalig repertoire. Dat maakte de band vanavond bekend in het tv-programma De Wereld Draait Door. De band uit Goes speelde in het programma de eerste single met de titel 'Het is al laat toch'.

Racoon speelt nieuwe Nederlandstalige lied

Het eerste Nederlandstalige nummer van Racoon was Oceaan, geschreven voor de film 'Alles Is Familie' uit 2012. De single bereikte de zesde positie in de Top 40 en was in 2013 de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 2000.

'Nederlands is doodeng'

Zanger Bart van der Weide:"Het kwam door Oceaan. Ik vond het doodeng in het Nederlands te zingen. Maar Nederlands is toch je moerstaal. En de teksten komen sneller tot stand." Gitarist Dennis Huige:"De Nederlandse taal maakt het wel lastiger want je gaat meer dan in het Engels elk woordje wegen. En ik dacht: moet dat nu? Ik vind het al snel plat. Maar Bart was overtuigend. Ik moest er in groeien."

De afgelopen dagen verschenen cryptische mededelingen op social media van Racoon. Een korte animatie van een lopend mannetje met daarbij een korte tekstjes, die leken op flardjes Nederlandstalige songteksten. Sommige liedjes die ze eerder bij DWDD zongen hebben de plaat gehaald. In het seizoen 2018/2019 was Racoon huisband van het televisieprogramma DWDD. Toen speelde de band ook enkele Nederlandstalige liedjes, waaronder een Nieuwe Maan, een bewerking van Shoes of Lightning.

Jaren geleden was de band stellig en niet van plan vaker in het Nederlands te zingen. Zanger Bart van der Weide zei er toen over: "Ik heb iets met Nederlands, een soort haat-liefdeverhouding. Ik heb gezegd dat ik dat nooit meer zou doen, maar vanaf het moment dat ik dat riep, kwamen er allemaal Nederlandse ideeën in m'n hoofd. Die ga ik toch echt niet weg sodemieteren."

Het achtste studioalbum van de band, is de opvolger van Look Ahead And See The Distance uit 2017. Daarop speelde bandlid Stefan de Kroon nog mee. Kort daarna werd hij opgevolgd door bassist Maarten van Damme.

Kijk hier de uitzending met Racoon:

Racoon komt met voorproefje nieuwe Nederlandstalige album

Lees ook: