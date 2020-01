Twee avonden voetbal is niet genoeg, en dus willen deze jongens uit Stavenisse... een lamp

Lennard (links) en Maikel met op de achtergrond de voetbalkooi. (foto: Omroep Zeeland)

"We willen 's avonds ook kunnen voetballen", zegt Maikel Lindhout (13). "Anders zitten we automatisch achter ons mobiel omdat we niks te doen hebben." "Overdag moeten er toch veel werken of naar school", vult zijn voetbalmaatje Lennard Westdorp (16) aan. "En de voetbal is ook maar twee avonden in de week. Al die andere avonden kan je niet voetballen."

Een lamp die automatisch uitgaat

De jongens uit Stavenisse zijn behoorlijk fanatiek. Dat blijkt misschien nog wel het best uit het feit dat ze met z'n zevenen - allemaal tienerjongens - op één avond 700 euro hebben opgehaald door met een collectebus langs de deuren te gaan. Daarmee zijn ze er nog niet, ze hebben in totaal 1.825 euro nodig. Vervolgens verdubbelt de gemeente dat bedrag.

Het is ook niet zomaar een lamp die aangeschaft moet worden, legt jongerenwerker Ties Rijtsma uit: "Het is een speciale ledlamp die geprogrammeerd kan worden om op een bepaald tijdstip aan of uit te gaan." De lamp zou bijvoorbeeld zo ingesteld kunnen worden dat hij om 21.00 uur automatisch uitgaat. Hij lacht: "Anders zijn ze hier 's avonds helemaal niet meer weg te slaan."

De groep - die zich Voetballamp 1.825 heeft genoemd - gaat morgenavond opnieuw langs de deuren. Daarnaast hebben ze ook bedrijven aangeschreven voor sponsoring. De jongens hebben er alle vertrouwen in dat het goedkomt. "Als die lamp er straks staat, zal het hier wel druk worden", zegt Lennard. "De drukste plek van Stavenisse."